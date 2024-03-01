　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

普丁選前發表國情咨文　警告北約派兵烏克蘭恐觸發核戰

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲普丁這次的國情咨文談話持續2小時6分鐘。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說，警告西方國家不要派兵至烏克蘭，否則將挑起核戰風險，加大對美國與歐洲國家的威脅，同時宣稱俄羅斯手中擁有命中西方國家境內目標的武器。

BBC、衛報報導，普丁這次的國情咨文談話持續2小時6分鐘，指責西方企圖把俄羅斯拖入軍備競賽，宣稱是西方社會挑起烏克蘭衝突，西方關於俄羅斯有意攻擊歐洲的警告是無稽之談。

普丁直言，西方一直談論向烏克蘭派遣北約軍事部隊的可能性，「西方國家必須明白，我們也有可以命中他們境內目標的武器，所有的這一切都在引發使用核武的衝突，即文明毀滅的危險」，若北約武裝干涉者出現在烏克蘭，那麼對他們而言，後果將會更悲慘。

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲普丁表示，西方關於俄羅斯有意攻擊歐洲的警告是無稽之談。（圖／路透）

普丁也說，有鑑於瑞典與芬蘭加入北約，必須強化俄羅斯西邊軍事部署，「加強在西邊戰略方面的部署極為必要，以抵銷北約再次東擴、瑞典和芬蘭加入北約所帶來的威脅。」

法國總統馬克宏曾拒絕排除向烏克蘭派兵的可能性，不過美國、德國、英國等多個北約國家已公開表示沒有類似計畫。對於普丁口中關於核戰爭的說法，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）批評，「這不是我們第一次看到普丁發表不負責任的言論，一個擁有核武器的國家領導人不應該說這種話」，並稱美國並沒有發現俄羅斯計畫發射這類武器的證據。

普丁也不忘在演說中吹捧俄羅斯新武器，匕首、鋯石極音速飛彈在烏克蘭戰場上發揮高效能，先鋒極音速裝置和佩雷斯維特（Peresvet）雷射作戰系統也在執行戰鬥任務，水下無人載具海神（Poseidon）和薩爾馬特（Sarmat）重型彈道飛彈已經交付部隊。他稱，俄羅斯戰略核力量已經處於全面準備狀態。

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

▲高階政治人物、俄羅斯石油公司與俄羅斯天然氣工業公司的執行長等人均出席。（圖／路透）

普丁這場談話是在俄羅斯總統大選前2個星期左右發表，外界普遍預期，普丁將在大選中贏得第五任期，包括高階政治人物、俄羅斯石油公司（Rosneft）與俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的執行長、宗教界領袖都有出席，多間電影院免費放映這場演說。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，此次演說在很大程度上可被視為普丁選舉計畫。

除了軍事方面，普丁大部分演說集中在國內議題上，包括稅制現代化、養老金、不斷下滑的出生率激勵措施等，也提到改善國人健康的必要性。俄羅斯目前平均壽命為70歲，是歐洲最低的國家之一。

▼俄羅斯民眾看普丁國情咨文演說。（圖／路透）

▲▼ 俄羅斯總統普丁2月29日發表年度國情咨文演說。（圖／路透）

ET快訊
快訊／撞警前先高速撞重機！　「關鍵碎片」曝光
LIVE／偷車男奪2命！撞死警前撞死騎士　大谷愛妻是她？來台
張家界墜崖！　遊客直擊尖叫
光陽祭限時優惠！　125雙機種「均一價49800」
快訊／槍殺4人！李鴻淵「暫時逃死」無期先定讞
地震前兆？　「馬陸大軍」爬滿大樹
快訊／34歲男一天奪2命！　重機騎士身分曝
大谷愛妻來台打過瓊斯盃？　4特質符合理想型

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

避免選舉年政府關門　美國會批准臨時措施

南韓漁船在濟州島外海翻覆　船員「1死2失蹤」

熱門溫泉池內發現漂浮屍體　「16個月內第二具」當局無限期關閉

南韓兵務廳：罷工醫師辭呈一旦受理　需「立刻入伍」

普丁選前發表國情咨文　警告北約派兵烏克蘭恐觸發核戰

烈焰吞噬7層樓！孟加拉商場暗夜惡火　各樓亂放瓦斯致43死逾40傷

美飛機起飛2小時「擋風玻璃突然破裂」　緊急迫降波士頓機場

大谷記者會「1態度」護妻　網友大讚：婚後讓人更愛了

新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　白紗染紅賓客全嚇壞

大谷奪MVP傳出「年輕女性恭喜聲」影片瘋傳　網友：結婚對象？

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

讀賣巨人抵台！球迷接機　3/1上午台北大巨蛋練球

小貨車撞八堵派出所釀1警不治　駕駛秒往鐵軌逃逸「被撞身亡」

幻術大仙喊話別肉搜2男　「製造仇恨不是我樂見的」

弟半夜被逼跑腿買宵夜　獲親姊送新車抵外送費

遭公車司機狂按喇叭+拍車窗　駕駛攔車報警怒告強制罪！

避免選舉年政府關門　美國會批准臨時措施

南韓漁船在濟州島外海翻覆　船員「1死2失蹤」

熱門溫泉池內發現漂浮屍體　「16個月內第二具」當局無限期關閉

南韓兵務廳：罷工醫師辭呈一旦受理　需「立刻入伍」

普丁選前發表國情咨文　警告北約派兵烏克蘭恐觸發核戰

烈焰吞噬7層樓！孟加拉商場暗夜惡火　各樓亂放瓦斯致43死逾40傷

美飛機起飛2小時「擋風玻璃突然破裂」　緊急迫降波士頓機場

大谷記者會「1態度」護妻　網友大讚：婚後讓人更愛了

新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」　白紗染紅賓客全嚇壞

大谷奪MVP傳出「年輕女性恭喜聲」影片瘋傳　網友：結婚對象？

彰化透天厝火警！傳有人受困　男子睡夢中嗆醒爬窗逃生

冷鋒面要來了流浪狗見人就奔逃！　警官「原地躺下」奇招奏效

還是不想放棄消消樂！《薑餅人》系列三消遊戲「魔女之城」15日登場

投資VIZIO大賺7億　瑞軒董座父子搶先買股「6人狂撈1133萬」

快訊／《從拉斐爾到梵谷》主題票開搶！奇美官網「12:00當掉了」

柯瑞狂抓11籃板締神紀錄宰尼克　保羅撞倒布朗森想扶被嗆

股票投資詐婦人！19歲車手取款被逮　急喊：我也是被害人

高金素梅出招！　內政委員會下周排「金門撞船案」專案報告

「這5間大學」畢業生薪水最高！成大拿下三榜企業最愛冠軍

坂本勇人最期待台灣啦啦隊應援　看大巨蛋「外表普通裡面很大」

國際熱門新聞

大谷婚後首受訪　翻譯緊張到忘詞

前WWE明星逝世享年61歲

大谷翔平爸媽開出兒媳條件　2職業直接出局

日本女議員「緊牽老外小王」開房間

亞洲首富娶媳　表演嘉賓竟是天后蕾哈娜

新娘慘遭潑漆「凶手竟然是婆婆」

快訊／大谷翔平宣布結婚

大谷結婚早有跡象！IG這張照片洩非單身

大谷翔平新娘是誰？網扒出她是唯一理想型

美前醫務總監急診點滴費16萬：醫療崩潰

數百俄烏國民久住2年不回國　斯里蘭卡開收簽證費

忘拉手剎車　司機遭兩車夾擊「擠壓旋轉」

美股收高47點！那指創新高　台積電ADR漲1.01％

護妻暖舉！大谷翔平：她對我而言「很特別」

更多熱門

相關新聞

俄機密文件外洩　丟核彈的門檻其實很低

俄機密文件外洩　丟核彈的門檻其實很低

據英國金融時報28日報導，俄羅斯最近有29份軍事機密文件外洩，內容顯示俄國動用戰術核武器（tactical nuclear weapons）的門檻比過往公開承認的還要低，除了總統普丁2020年批准的「國家存在受到威脅」等情況外，只要敵人登陸俄國領土或20%的戰略彈道飛彈潛艦被摧毀時，就符合使用核武的最低標準。

CNN分析普丁習近平「危險相似」

CNN分析普丁習近平「危險相似」

納瓦尼身亡前夕　原本將換囚獲釋

納瓦尼身亡前夕　原本將換囚獲釋

烏克蘭證實：納瓦尼死因與「血栓」有關

烏克蘭證實：納瓦尼死因與「血栓」有關

專家預測烏俄2024戰況：西方不容再誤判

專家預測烏俄2024戰況：西方不容再誤判

關鍵字：

普丁核戰國情咨文

讀者迴響

熱門新聞

即／畫面曝光！駕駛「死亡加速」撞警局

24歲警去年10月才畢業　生前燦笑照曝

大谷同框妻？畫面曝光　網封「日本王祖賢」

即／男偷車加速撞警局殺1警　身分曝

貨車被搶來衝撞警局！車主還原經過

貨車衝派出所撞死24歲警！現場慘況曝光

尪上網撩妹　妻怒找男人啪啪結局慘了

快訊／撞警嫌偷車衝基隆　撞死另名騎士

日女星「同步大谷翔平」發喜訊：嚇到你們不好意思

兒偷貨車撞死基隆警！媽淚：對不起警察

快訊／結婚原因？大谷：跟妻子在一起很開心

大谷妻子曝光？粉絲比對關鍵照：是180cm正妹

陳妮絲閃嫁7年韓國男友！　買咖啡順便登記

即／撞警局1死1傷　男3分鐘內闖軌亡

快訊／新竹縣長楊文科涉貪　50萬交保

更多

最夯影音

更多
ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道

ELLA愛好裸體「驚覺很多人看過XD」　S.H.E失和？無奈：我們感情自己知道
挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

挖呀挖老師遭瞎傳「下海賣身」　拍片澄清：我去生娃！..硬起來報警

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

騎士遭撞噴飛衝對向公車　他「扭腰抬腿」神閃避逃劫

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

大谷翔平結婚老婆是日本人　希望2人1狗互相支持！

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

晚安小雞獄中慘況曝！傳30坪擠百人「坐著睡」

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面