俄軍29份機密文件外洩！　普丁丟核彈「門檻其實很低」

▲俄羅斯軍事機密文件外洩，普丁動用核武門檻曝光。圖為普丁親駕戰略轟炸機圖-160M（Tu-160M）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

據英國金融時報28日報導，俄羅斯最近有29份軍事機密文件外洩，內容顯示俄國動用戰術核武器（tactical nuclear weapons）的門檻比過往公開承認的還要低，除了總統普丁2020年批准的「國家存在受到威脅」等情況外，只要敵人登陸俄國領土或20%的戰略彈道飛彈潛艦被摧毀時，就符合使用核武的最低標準。

據報導，金融時報所見的29份俄軍外洩機密文件，年份橫跨2008年至2014年，內容是向海軍軍官說明戰爭推演情境，以及動用核武的操作原則。

文件提到，可能動用核武的標準包含敵軍入侵俄羅斯領土、負責保衛邊境地區的部隊被擊敗，其他更具體的標準像是3座機場、3艘以上巡洋艦、2座海岸指揮司令部、20%戰略彈道飛彈潛艦或30%核動力攻擊潛艦，其中任一項被摧毀時，都可能引發俄軍使用戰略核武。

▲外洩文件似乎也揭露莫斯科對中國的懷疑。圖為習近平訪俄與普丁會面。（圖／達志影像／美聯社）

機密文件似乎也披露了莫斯科對中國的懷疑。文件描述一場假想中國發動攻擊的演習，其中被稱為「北方聯邦」（Northern Federation）的俄羅斯可能會以戰術核打擊作為回應，以阻止「南方」（the South）派出第2波入侵部隊。對此，中國外交部方面向金融時報否認有任何莫斯科懷疑的根據，強調這種「威脅理論」在中國與俄羅斯沒有市場。

據莫斯科時報報導，普丁2020年批准一項新的核威懾政策，允許在幾種情況下最初發動核打擊，例如俄羅斯作為一個國家的存在受到威脅，甚至是防禦來自敵方常規武器的攻擊。自俄烏開戰以來，普丁多次在談話中引述了俄羅斯的核原則，引發西方擔憂。

▲專家認為，一旦俄羅斯用傳統手段難以達成想要的目標，就可能考慮動用核武作戰。（圖／路透）

柏林智庫卡內基俄羅斯歐亞中心（Carnegie Russia Eurasia Center）主任陳寒士（Alexander Gabuev）表示，「這是我們第一次看到像這類文件被公開報導。這表明了，一旦傳統手段無法達到預期結果，動用核武的作戰門檻是相當低的。」

雖然這些文件可追溯到至少10年前，但專家們認為，它們仍然與目前的俄羅斯軍事準則有關聯。