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大陸 大陸焦點 特派現場

最紅童星罹患「罕見腦瘤」！突PO剃光頭影片　曾告誡千萬別熬夜

記者鄭思楠／綜合報導

大陸女孩高君雨10多年前因拍攝「點讀機」廣告，成為家喻戶曉的小童星。2月29日晚，已半年多未更新動態的「點讀機女孩」高君雨在她個人帳號上發布影片，影片中她公布自己患上罕見腦瘤，並錄下了用電動剃刀剃光頭髮的過程，影片背景疑似在醫院病房。

2月29日，「點讀機女孩」高君雨自曝患腦瘤一事衝上熱搜，引發關注。在剃髮的過程中，她還不忘調皮做鬼臉，高君雨還發文稱，「接下來就要手術了，大家等我的好消息！」

▲▼點讀機女孩患罕見腦瘤。（圖／翻攝自微博）

▲點讀機女孩患罕見腦瘤。（圖／翻攝自微博）

據《紅星新聞》、《九派新聞》報導，高君雨出生於2001年，在2009年一則廣告中的可愛模樣，被稱為「點讀機女孩」。

在她抖音置頂的一條影片中，她回顧了自己的過去。因長相甜美可愛，她4歲就開始拍廣告，漸漸地也有了廣告和電視劇的邀約。影片中稱，她陸續拍了300多條廣告，和蔣雯麗、陳佩斯、倪萍等很多演員和前輩都有過合作。

中學時期，高君雨中考以727分考入廣州當地名校。高中通過中國傳媒大學藝考後，又以568分考入中傳，高出本科線113分。2022年年初，她成為北京冬殘奧會開幕式引導員。

2022年9月，還在中國傳媒大學讀大四的高君雨發布影片，宣布收到保送到本校傳播學國際傳播方向研究生的消息。高君雨曾透露，父母從未擔心過她的學習。高君雨曾在她的個人帳號分享一些學習和生活心得，積累了一定的粉絲。

▲▼點讀機女孩患罕見腦瘤。（圖／翻攝自微博）

2023年6月3日，高君雨曬出一段影片，透露自己因為生病暴瘦15斤（7.5公斤），身體不好讓她很焦慮。高君雨曬做胃鏡的檢查結果，她被診斷患有淺表性胃炎，膽汁反流。她說，自己因為胃病疼得晚上失眠、反酸、嘔吐，這些可能是她為了好成績和保研名額，學習時很緊張焦慮，經常熬夜，把咖啡當飯吃傷了胃，「我真的以自己的親身經驗勸告大家，一定要愛護好自己的身體，千萬不要熬夜，因為你今天的所作所為，總有一天會在自己的身體上報復回來的。」

2023年7月29日，高君雨在微博發文，慶祝自己收到中國傳媒大學的研究生錄取通知書。

2023年7月18日，高君雨在微博曾發文提到過自己的病情，「這段時間影片更新的沒那麼快，大家只是知道我生病了，也不清楚到底有多嚴重。今天就跟大家坦白，其實，我的病情一度嚴重到要停更。」

值得注意的是，在高君雨的抖音帳號首頁的個性簽名表明，她正處於休學狀態。截至發稿前，高君雨微博粉絲數21.3萬，抖音粉絲數25.7萬。

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