觀音桶屍奇案！　「綁架軍師」假刑警真擄人

▲2013年桃園觀音發生駭人桶屍案，死者陳男因金錢糾紛，遭假刑警至家中綁人，把他殘忍打死後水泥封桶，棄置在荒涼濱海的一處水塘。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

2013年4月間桃園觀音發生駭人聽聞的桶屍案，主嫌陳男因欠下千萬債務，涉嫌謀害27歲死者陳男2次，並埋進鐵桶灌水泥沉入水塘，案情停滯20多天，問不出死者下落，當時刑事局四大二組長林宏昇假扮檢察官，向負責棄屍的小弟問話，又帶他去見重病爺爺，才終於突破心防，順利查出桶屍棄置處，破了這起警匪角色扮演的無間道鬥智大案。

甫上任刑事局主任秘書的林宏昇回憶該起桶屍案表示，那是他從警以來偵辦過極為殘忍的命案，主嫌陳男是三峽地區富二代，也是地方角頭，手下有眾多小弟。道上傳聞，他和死者陳男由友人牽線認識，因賭博積欠對方上千萬元債務，偶然間得知死者與綽號「伍哥」的男子因毒品買賣有「黑吃黑」紛爭，為了將債務一筆勾銷而埋下殺機，甚至想殺人嫁禍。

▲假刑警綁人前一個月，陳男在農曆小年夜開保時捷遭連轟3槍，他幸運躲過一劫並接受媒體採訪。

主嫌先設下槍擊圈套，2013年2月農曆小年夜，他邀陳男到中山區酒店飲酒，後續要小弟在台北市重慶北路交流道前，攔下死者陳男保時捷座車，連開3槍，不過陳男命大躲過死劫，還接受媒體採訪上了各大新聞社會版。

一計不成一計再起，主嫌再找來曾犯下「古董張」假刑警綁架案、有「綁架軍師」之稱的溫男協助。3月22日溫男率同主嫌手下3名小弟，穿著刑警背心手持DV上門，陳母開門後，他們自稱刑警南下偵查，帶走陳男且翻箱倒櫃拿走其家中130萬元現金，陳母隔天中午接到勒贖電話，要求拿一千萬贖人，才知道陳男遭綁架。

警方追查到道上有名的「綁架軍師」溫男，溫男說自己只負責擄人跟打勒贖電話，原本講好1千萬贖金事成後能分得一半，但後來家屬沒付款項，全部打水漂，他遂和委託人拆夥。警方從溫男這條重要線索查到委託人正是三峽角頭、主嫌陳男，加上發現他過去和死者有金錢糾紛，於是將主嫌和其手下小弟等18人全帶回查問。

▲陳男被水泥封在鐵桶內，鑑識人員必須使用電鋸才能開桶驗屍。

案情停滯20多天仍查不出陳男下落，直到警方調了主嫌心腹小弟陳男的手機通訊紀錄，發現他曾在綁人後幾天到了觀音鄉荒涼的濱海地區，警方大膽推斷死者可能已遭遇不幸，小弟就是棄屍執行者。林宏昇則扮起檢察官跟小弟溝通，答應帶他去醫院見一手撫養他長大、重病的爺爺一面，最後，小弟才坦承陳男被打死丟進鐵桶，且以水泥封桶，丟棄至距離海邊約百公尺的水塘內。

不過，主嫌至今仍不承認犯下殺人重罪，死者陳男母親曾下跪要求「一命換一命」，不過2016年11月24日高院更一審，法官認為主嫌陳男在獄中曾用「哈姆立克法」救回吃鐵蛋噎住的獄友一命，以其「仍有教化可能」為由改判無期徒刑，案經最高法院駁回上訴定讞。

▲主嫌陳男是三峽地方角頭，從頭到尾都不承認犯下殺人罪。

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