開貨車撞死警報復？　司機有「幻聽、幻覺」吸毒黑歷史起底

記者黃翊婷／綜合報導

34歲簡姓男子29日晚間10時許駕駛小貨車衝撞基隆市第三警分局八堵分駐所，造成24歲警員蘇昱鴻殉職。警政署長黃明昭表示，傳聞稱簡男是因為不滿被告發才會報復，但告發一事發生在2013年以前，應該可以排除，不過，簡男過去有吸毒紀錄，且疑似有幻聽、幻覺等情況。

▲簡男開車衝進八堵分駐所。（圖／記者郭世賢翻攝，下同。）

簡男29日晚間10時許駕駛一輛白色發財車衝進八堵分駐所，警員蘇昱鴻遭撞後，送醫搶救仍宣告不治，另一名廖姓女警則受到輕傷。事後，簡男棄車跑向暖暖平交道，遭4248次區間車撞死。

▲現場一片混亂。

消息傳開後引發社會各界關注，警政署長黃明昭當晚立刻前往醫院慰問受傷女警，並對警員蘇昱鴻不幸因公殉職感到遺憾。黃明昭表示，簡男過去有吸毒紀錄，疑似有幻聽、幻覺等情況，2月間前往醫院就診，但精神評估必須觀察3個月，他是否患有身心方面疾病，目前尚待釐清。

▲警員蘇昱鴻（右）傷重不治。

此外，外界傳聞，簡男是因為遭到警方告發，才會開車衝撞報復。黃昭明回應，簡男在2013年以前有2次交通違規被開單的紀錄，但時隔已久，這部分應該可以排除。

由於全案還有諸多疑點尚未釐清，無法論斷，警方將報請檢方進行相驗調查，以釐清簡男的死因。警政署也會指示基隆市警局全力協助警員家屬治喪事宜，從優爭取撫恤，同時希望全國各警察機關強化各駐地安全防護，執勤同仁應提高警覺注意駐地內、外狀況，以為應變。