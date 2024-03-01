三重房屋傾斜會議「區長」主持住戶氣炸　市府也說話了

▲三重房屋傾斜會議由區長王坤南（中，藍背心）主持（圖／民眾提供）

記者戴上容／新北報導

新北三重大樓發生傾斜案，緊急疏散約百位居民，2月29日晚間市府在三重區公所舉辦「閉門說明會」，不准媒體和民代進入。住戶開完會後透露，整場會議不時火爆、最後不歡而散。有住戶說，北市鄰損案是蔣萬安出面，為什麼「新北市只派區長」，實在太誇張，說實話「今天就是來坐一坐，領一盒蛋糕啦！」；住戶陳先生會後受訪則說，整場說明會講話太籠統，聽不太懂。新北市府晚間近10時許發新聞稿，說明會議內容外，最後並建議住戶應先選出公正第三方之鑑定公會，以踏出主張權益的第一步。

整場會議流程由區長王坤南介紹流程，後續由工務局副局長說明結構安全，法制局說明法律權益，最後住戶反映問題。整個會議流程不時針鋒相對，有住戶怒批，質疑市府沒有統一窗口，資訊不對等，「他們看新聞才知道新進度」。

「資訊落差太大」這名住戶說，市府相關人員通知2月29日會知道損害金額，有損害金額才能夠做保全財產動作，但今天來才知道是要選鑑定單位。對於市府處理態度不予置評，對口層級太低，台北市是市長出面，新北怎麼會只叫區長？難道蔣萬安是在作秀嗎？

一名住戶陳先生會後受訪說，市府回答住戶問題的答案他不太苟同，到目前都還沒有提供相關數據讓他們安心，市府只說「法定安全數據是40分之1」，但到底福隆路、仁政街傾斜率是多少，不要老是說在安全範圍內，是50分之1還是60分之1？

陳大哥說，市府講一堆數據內容，但實際數字也看不到，官員講得太籠統，聽不太懂，他們只是想要一個安全的家。被問到對市府處理滿意嗎？陳大哥坦言「不是很清楚」。

他個人是覺得市府相關人員講太深，他都聽不太懂，他們只是希望政府一定要站在我們這邊，希望政府能夠好好替人民發聲。現場有些民眾確實比較火爆，有人覺得市府態度消極，他是覺得官方講話太籠統，大家想要的只是明確的內容，說一些數據，但數據也沒有出來。

最重要的問題就是安全，大家都要求市府後續偵測，數據內容都要公開，大家要看得到，不是放在大家看不到的地方。老實講，老百姓對這些專業內容真的不清楚，到底現在還有沒有施工，會怎樣都不清楚，他們只是想要一個安心的家。

新北市府晚間近10時許發新聞稿，說明會議內容，最後並建議住戶應先選出公正第三方之鑑定公會，以踏出主張權益的第一步，明確讓其知道後續請求賠償的程序該如何進行，就是要讓大家知道新北市政府永遠都跟民眾站在同一陣線。

▲住戶陳先生受訪 。（圖／記者戴上容翻攝）