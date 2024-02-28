快訊／開挖釀鄰屋傾斜！新北火速開罰：承、監造人處最重9萬元

▲▼ 三重房屋開挖地下室造成鄰棟大樓傾斜 。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路新建住宅，昨27日下午3時許開挖地下室時，疑似操作不慎，造成鄰屋傾斜2棟樓「靠在一起」！市府緊急疏散26戶44人。針對有住戶表示投訴1999未有回應，工務局今28日作出澄清說明並表示，「復工沒有時間表」，已於意外發生第一時間，將工地依法立即停工，並對承、監造人各處以最重9萬元罰鍰。

有住戶向媒體投訴，該工地開工後曾向工務局陳情2次均未有回應，對此，工務局鄭重澄清說明，工地鄰房住戶透過1999市民專線表達意見，都已回覆相關處理情況，後續工務局也會嚴格督促施工廠商善盡修復的責任，確保居民安全。

▲三重房屋傾斜，工地現場及隔壁大樓裂縫，（圖／記者呂佳賢攝）



工務局進一步查證後確認，該民眾去年5月14日第一次陳情，反映工地施工損鄰，然而經查該工地當時正在進行拆除工程，尚未進行地下室開挖，因此當時回覆陳情人，如確實有因拆除工程影響住宅受損，建議陳情人可以依據「新北市建築物施工損壞鄰房事件處理程序」檢具相關具體資料提出申請。



陳情人第二次陳情時間在去年10月1日，因台北市大直基泰建設案發生不久，民眾又擔心地下室再開挖疑慮，由於當時工地尚未進行地下室開挖，僅在施作導溝階段，因此工務局除回覆民眾現況外，也要求該工地承、監造人及專任工程人員就施工疑義部分簽證說明，同時回覆陳情住戶。

▲三重房屋傾斜，工地畫面。（圖／記者呂佳賢攝）



工務局說，感謝陳情民眾的關心，保證一定會苦民所苦，保障人民生命財產，接獲民眾陳情案件也會秉公處理。對於該工地造成的疏失，一定會嚴格督促廠商修復完成，讓住戶安全無虞之下返家。

至於該工地何時復工，工務局強調「沒有時間表」，必須做完妥善防護措施並提出詳細復工計畫書，由專業技師公會審核通過後始得復工。此外，工務局已於意外發生第一時間將工地依違反建築法第89條勒令立即停工，並依違反建築法第63條規定對承、監造人各處以最重9萬元罰鍰。

▲新北工務局開罰承、監造人9萬元，上為建商黃姓副總。（圖／記者戴上容攝）