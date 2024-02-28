歷時38小時…三重受災戶明天8時可返家！　建商資本額恐無力賠償

▲副市長劉和然受訪。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

新北市三重區福隆路一處工地27日開挖地下室，不料疑似操作不慎，造成鄰2棟房屋傾斜「靠在一起」！市府當晚6時許緊急疏散26戶44人，經回填注水及出動透地雷達監測，三大技師公會認定目前兩棟建築結構安全，傾斜率測出來在法定40分之1標準內。副市長劉和然舉行會議後受訪表示，今天晚上可以讓住戶返家檢查水、電、瓦斯，明天上午8時就可以返家。整個歷程約38小時，居民終於能返家。

新北土木技師公會理事長賴建宏說，經技師測量，目前房屋定時、定點傾斜率趨勢量測都穩定，整棟建築物無異常變化，雖然目前整棟房物有傾斜事實，但還是符合可繼續居住使用空間，受損及財產損失將是後續協調重點。

▲現場利用透地雷達檢測。（圖／記者戴上容攝）

副市長劉和然今晚7時受訪時指出，三大技師鑑定結果沒有結構損壞，判讀目前儀器測出來定時定點傾斜率測出來在法定40分之1標準內，後續牽涉求償還有專業鑑定，資料都會讓住戶知道。對民眾最在意可不可以返家，經過專業三大技師公會判定，明天上午8時住戶就可以擇自己方便時間點返家。

劉和然說，今天晚上如果民眾有意願，可以協助安排回家去看水、電與瓦斯安全，瓦斯相關業者也在旁等待陪同住戶去家裡檢查，倘若部分住戶擔心還不敢返家，想繼續住在旅館者，建商必須要支付相關費用。

劉和然指出，市府已組成專案小組，明天晚間會舉行住戶說明會，除了住戶、市府同仁，也會邀請技師公會專業說明，另也律師出席，協助市民相關後續求償。

此外，他也提出雖然目前協調會上，建商承諾負責到底，但經查該建商資本額可能無法負擔，明天專案會議不會有建商在場，所有專業鑑定、法律求償，都能夠提供專業協助，屆時市府會盡力為民眾協商。

▲三重房屋傾斜，廠商副總到場鞠躬道歉，但市府經查該建商資本額可能無法負擔賠償金。（圖／記者呂佳賢攝）