大谷去年就想婚了！罕吐「有結婚、生小孩計劃」：想安穩生活

▲大谷翔平去年12月與DIP廠商對談時，就罕見透露了自己有「結婚」和「生小孩」的計劃。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

日本棒球超級巨星大谷翔平29日宣布自己已和一位日本女性結婚，消息一出震撼各界。儘管外界對他的印象一直停留在低調、醉心練球上，但大谷翔平其實早在去年12月的一次訪談中，罕見透露了自己有「結婚」和「生小孩」的計劃，也希望自己未來能安穩地生活。

大谷翔平去年以「10年7億美元」天價加盟道奇，引起全球棒壇矚目，也讓這名「怪物投手」晉升為日本最知名的黃金單身漢之一。儘管大谷翔平此前曾幾次傳出緋聞，不過由於大谷的身邊通常只有翻譯水原一平外，媒體幾乎沒有拍到他與女性互動的照片，讓緋聞不攻自破。

然而，去年12月，大谷翔平在擔任DIP品牌大使時，與該公司的代表董事兼首席執行官富田英揮在對談中，罕見地提起了自己「想婚」的念頭。他承認，「結婚啦，小孩啦，（我的人生）包括這些在內，該怎麼說呢，我希望能安穩地過日子」。

不過，剛加入道奇的大谷翔平也承認，由於他的選手生涯正慢慢地接近尾聲，「想到這件事就讓我覺得，現在如果不去享受棒球的樂趣，那結束後就會很可惜，所以我也希望能把握現在當現役選手的機會，好好享受棒球。」