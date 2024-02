▲日本旅美投手大谷翔平以日英雙語發布結婚喜訊。(圖/達志影像/美聯社)

記者羅翊宬/編譯

美國MLB日籍球星大谷翔平今(29)日下午突然在社群發表震撼全球的驚世喜訊,表示即將和一名日本籍女性完婚,盼粉絲們能夠以溫暖的視線守護。不過從聲明中,就足以觀察到大谷「愛妻」的表現,包括要求媒體勿以採訪驚擾女方,而雙語聲明中更透露女方對他而言的重要性。

根據日媒《每日新聞》,大谷翔平29日在社群平台Instagram個人帳戶上發表喜訊,他先是上傳以日文寫成的聲明文,而文稿內容則是英文版的聲明,然而比較以不同語言所構成的兩個版本聲明文,還是能觀察出用字上的些微差異。

報導指出,大谷翔平在日文版聲明中描述結婚對象,「對方是日本籍女性」(お相手は日本人女性です);不過在英文版聲明中卻表示「我將和一名對我而言『非常特別』( who is very special to me)、來自我母國日本的女性展開新生活,我想讓大家知道我們結婚的消息。」