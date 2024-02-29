合歡山3處停車場要收費了！網見價格喊「太便宜」...南投分署回應

▲合歡山附近的停車場宣布開始收費，以避免停車格被久占。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

圖文／CTWANT

南投縣仁愛鄉清境農場是熱門景點，附近2處停車場自去年底開始收費，以避免停車格被久占，而合歡山昆陽、武嶺及合歡山莊等3處停車場也宣布跟進，相關費用也曝光，然而多數網友覺得太便宜，擔心沒辦法防止車宿族。對此，林業署南投分署也做出回應了。

清境農場附近2處停車場在去年開始收費，每小時50元，24小時計費無單日上限，等於停1天的停車費要1200元，實施後大幅改善停車位被占用的情況，有效提升周轉率。

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▲多數網友認為收費太便宜。（圖／翻攝自中橫路況交通資訊站臉書）

另外，由於合歡山附近的停車空間有限，中型巴士只有13格，汽車有128格，而機車有72格，管理單位研議開始收費，汽車每周一到周四為每小時50元，周五到周日每小時60元，每日最高收費300元。

不過，大部分網友認為價格還是太便宜，在臉書粉專《中橫路況交通資訊站》引起討論，「例假日的收費跟平常日價格差太小」、「太低了，一小時60，累積加成才對，不設定上限，這樣才能提高使用率」、「太便宜了，解決不了霸佔與亂象」、「我覺得還能更高一些，比較不會出現長時佔用車位的情形」、「單日最高應該再提高，增加翻桌流通率」、「感覺會出現車宿狀態」。

針對網友意見，林業署南投分署表示，昆陽等3處停車場原訂3月開始收費，但因南投縣政府尚未審核通過，必須等縣府核定後公告實施，至於費率也會與委外經營業者就營運狀況，定期進行檢討；停車場位於合歡山暗空公園內，燈源規劃也會優先考量減光設計，兼顧行車安全與觀星需求。

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