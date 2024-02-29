虧1億也要弄亞尼克！競爭對手提「2關鍵」：不是我弄倒的是誰

▲亞尼克。（資料照／記者蕭筠攝）

記者曾筠淇／綜合報導

知名生乳捲專賣店「亞尼克」近期傳出要收掉6間門市，而競爭對手「G老闆編哥」便頻頻在臉書放話，稱他們在2022年開賣生乳捲，為的就是打擊亞尼克並給教訓，「我一定會弄到亞尼克全倒！」稍早，G老闆編哥也發文再證明「亞尼克倒」是因為他的關係。

臉書粉專「美妝界的尖叫雞-G老闆編哥」日前發文表示，當初因有人在他的社團爆料亞尼克壓榨員工，所以他就被對方律師威脅「不刪文就告我」，「當初我就跟他律師說，只要告我，我一定弄倒亞尼克」。後來是亞尼克告了他，他才開始做生乳捲，「我做生乳捲不就是要弄倒他？不然我做花開富貴的喔」。

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粉專也說，他不是董事長，只是「懂事早」，自認是小人物的他只是要幫其他小人物討公道而已，所以「大家就繼續看，我一定會弄倒亞尼克全倒」。粉專更稱，亞尼克惹到他了，「我什麼都不在乎，烘焙我虧損都高達一億了，你亞尼克還不是只有倒閉的份！」

針對雙方糾紛，疑有網友好奇內幕，「編哥你如何證明亞尼克倒，是因為你的關係，而不是其他原因？」因此粉專稍早也發文說明，亞尼克2021年底營收創新高，販售近200萬條、達到8.9億元；而他們是從2022年母親節開始做生乳捲，「今年廠好了，今年可以生產超過百萬條，不是我弄倒的是誰弄的？」

粉專也補充，「台灣用得了日本中澤奶霜最大的工廠，就我跟亞尼克而已」。另也有人提到另家連鎖超級市場販售的生乳捲，粉專則認為，「那是走低檔原料、走低價市場的，跟我跟亞尼克不是同一個賽道的！客群不同」。