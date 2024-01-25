東海大學「大一中文課」導入ChatGPT　教學生如何與AI溝通

▲因應生成式AI風潮，東海大一中文課大改革，教導學生如何正確使用ChatGPT問問題。（圖／CFP）

記者許敏溶／台中報導

去年ChatGPT引爆生成式AI熱潮，不少大學也開設相關課程。東海大學也改革大一共通必修的中文課程，課程內容主要教導學生，學習怎麼對ChatGPT問問題。東海大學校長張國恩指出，生成式AI讓提供學生個別化學習和指導，也促進學生創造力培養，但過度仰賴可能影響學生獨立思考，教師要進行專業發展，才能帶動並協助學生個別化的學習。

去年ChatGPT引爆AI熱潮，去年更稱為「生成式AI元年」。東海大學校長張國恩在今天下午的大學校長會議上，以「生成式AI對大學教育之衝擊與轉型」發表專題演講，指生成式AI已經可以在應用在建築、人文、設計等各大領域，不再侷限於資訊與工程。

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面對生成式AI熱潮，張國恩表示，東海大學也對大一共通必修的中文課程進行改革，不再像過去只是單純中文課，而是讓學生學習怎麼對ChatGPT問問題，學生學會問對的問題，才能和AI溝通，課程改革內容包括強化課程內容，中文課程融入AI文本生成課程內容，並培養鑑賞力、增加生產力，在教材部分，則製作文本生成器使用教材，提供師生學習利用。

張國恩進一步指出，生成式AI也對大學教育帶來轉型與創新，包括生成式AI讓學生可以在任何時間與地點學習，鼓勵學生進行創意和探索學習，更可以提供個別化的學習指導，也可以創建各種實際真實情境的模擬，幫助學生在實際情境中應用所學知識。

不過，張國恩指出，生成式AI也帶來負面衝擊，包括引發數據隱私和安全問題，以及學生過度依賴生成式AI，可能會影響學生的獨立思考與解決問題能力，加上生成式AI提供資訊可能是錯，學生若無法分辨對錯，將造成負面影響。故學校教師應該進行專業發展，才能帶動並協助學生個別化的學習。