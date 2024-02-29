陸公布2023年國民經濟統計公報　GDP成長5.2%

▲大陸去年GDP成長5.2%。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸國家統計局29日公布「2023國民經濟和社會發展統計公報」，公報顯示，大陸2023年國內生產總值（GDP）為126兆582億元，較去年成長5.2%；年末全國人口為14億967萬人，較去年末減少208萬人；全年居民消費價格（CPI）比上年上漲0.2%。

根據公報，大陸2023年國內生產總值1260582億元，比上年增長5.2%。其中，第一產業增加值89755億元，比上年增長4.1%；第二產業增加值482589億元，增長4.7%；第三產業增加值688238億元，增長5.8%。第一產業增加值佔國內生產總值比重為7.1%，第二產業增加值比重為38.3%，第三產業增加值比重為54.6%。

公報顯示，最終消費支出拉動國內生產總值增長4.3個百分點，資本形成總額拉動國內生產總值增長1.5個百分點，貨物和服務淨出口向下拉動國內生產總值0.6個百分點。分季度看，一季度國內生產總值同比增長4.5%，二季度增長6.3%，三季度增長4.9%，四季度增長5.2%。

根據公報，大陸2023年人均國內生產總值8萬9358元，比上年增長5.4%。國民總收入125兆1297億元，比上年增長5.6%。全員勞動生產率為16萬1615元／人，比去年提高5.7%。

就業率方面，年末全國就業人員7億4041萬人，其中城鎮就業人員4億7032萬人，佔全國就業人員比重為63.5%。全年城鎮新增就業1244萬人，比上年多增38萬人。全年全國城鎮調查失業率平均值為5.2%。年末全國城鎮調查失業率為5.1%。全國農民工總量29753萬人，比上年增長0.6%。其中，外出農民工17658萬人，增長2.7%；本地農民工12095萬人，下降2.2%。

消費方面，全年居民消費價格（CPI）比上年上漲0.2%。工業生產者出廠價格下降3.0%。工業生產者購進價格下降3.6%。農產品生產者價格下降2.3%。12月份，70個大中城市中，新建商品住宅銷售價格同比上漲的城市個數為20個，持平的為2個，下降的為48個；二手住宅銷售價格同比上漲的城市個數為1個，下降的為69個。

外匯儲備方面，年末外匯儲備3兆2380億美元，比上年末增加1103億美元。全年人民幣平均匯率為1美元兌7.0467元人民幣，比去年貶值4.5%。

公報發表的同時，大陸國家統計局副局長盛來運也發文表示，回望這一年，國際環境變亂交織，國內多重不利因素疊加，在全國上下共同努力下，我國經濟頂住壓力砥礪前行，總體恢復向好，主要預期目標圓滿完成。