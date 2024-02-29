限動PO躺床照嗆女友「妳就爛」　男友被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿義（化名）懷疑女友在交往期間劈腿，竟在去年9月間於Instagram發表限時動態，附上一張女友躺在床上的照片，嗆聲「妳就爛嗎」、「愛亂搞」，反遭一狀告上法院。橋頭地院法官審理後，依散布文字誹謗罪判處阿義拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿義在IG上發文質疑女友，反而害自己吃上官司。（示意圖／CFP，與本文當事人無關。）

判決書中記載，阿義與女友發生感情糾紛，竟在2023年9月間於Instagram發表限時動態，附上一張女友躺在床上，但下半身打了馬賽克的照片，搭配「妳就爛嗎？不敢承認嗎」、「愛騙、愛亂搞」等文字，影射女友私生活不檢點、男女關係不正常。女友看見PO文之後，氣得向警局報案並決定提告。

阿義辯稱，之所以這麼做是因為女友在交往期間劈腿，和其他男性去旅館睡覺，文中的騙是指女友欺騙他的感情，愛亂搞是指女友半夜不睡覺跑出去，但懷疑女友私生活不檢點只是個人內心的想法，「我沒有寫清楚她與其他男生亂搞。」

不過，橋頭地院法官認為，阿義在文章中標示出女友的姓名，從雙方關係、語氣、前後文句等方面看來，阿義雖然沒有明確的文字指述，但依照一般社會通念，其他看到文章的不知情網友大概都會對女方產生負面想法。

法官接著表示，阿義說出「妳就爛嗎」一詞，是針對PO文內容做出的評價，含有輕侮、歧視女方之意，客觀上確實足以貶損女方的名譽、人格及社會評價，屬於侮辱性言語，因此不採信他的說詞，考量到雙方至今仍未達成和解，最終依散布文字誹謗罪判處阿義拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。