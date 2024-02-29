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快訊／神秘情報員瞎掰情資！2軍官詐領布建費　爽撈千萬下場曝

記者黃宥寧／台北報導

國防部軍事情報局女上校蘇永玲與中校蘇薪名，夥同女上校江芳瑜、中校徐之心等人從2018年起捏造不存在大陸情報人員和假情資，詐領布建工作經費達1640萬餘元，更涉透過親友帳戶藏匿贓款，雙蘇自去年6月羈押至今。士林地院今（29日）依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」偽造文書、洗錢等罪，判處蘇永玲有期徒刑7年，褫奪公權6年，蘇薪名有期徒刑6年，褫奪公權5年。

國防部軍事情報局主要任務為收集關於大陸政治與軍事的活動，更是我國唯一的諜報行動單位。豈料，局內中校蘇薪名從2018年4月起，以假情報詐領獎金，更私下傳授「作弊撇步」給其他情報人員，惡劣的是，上校蘇永玲卻從中護航，2人將國庫當個人小金庫般任意使用，5年間詐領逾千萬元工作經費與布建獎金。

▲▼ 蘇永玲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲國防部軍事情報局女上校蘇永玲與中校蘇薪名捏造假情資，詐領千萬情報獎金。（資料圖／記者黃宥寧攝）

全案經軍情局主動發覺報請指揮調查，去年6月15日士檢國安專責檢察官，指揮調查局國家安全維護工作站偵辦，依經費核發、情蒐績效統計表等，認蘇女從2016年至2023年間，夥同江芳瑜共同詐領約1000萬元；2017年至2021年間，蘇男夥同徐之心詐領約140萬元；蘇男2018年至2019年間又詐領約190萬元及10萬元美金，不法所得共1640萬餘元，甚至透過不知情第3人帳戶洗錢。

▲▼ 蘇薪名 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲軍情局中校蘇薪名（紅圈）（資料圖／記者黃宥寧攝）

同年10月12日偵結起訴雙蘇，士院承審法官裁定續押，蘇女提準抗告，她主張已坦認犯罪並繳回犯罪所得，請求撤銷羈押，法院駁回聲請；今年1月4日檢方再依貪汙治罪條例「公務員利用職務上機會詐取財物」偽造文書、洗錢等罪嫌起訴上校江芳瑜、中校徐之心、蘇薪名。

法院考量案情涉國家機密，採不公開方式審理，起訴至判決共140天，今上午10點宣判，依違反貪污治罪條例等罪，判判處蘇永玲有期徒刑7年，褫奪公權6年，蘇薪名有期徒刑6年，褫奪公權5年，全案可上訴。至於，上校江芳瑜、中校徐之心，3月5日法院將首次開庭審理。

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