快訊／男星酒駕與女友換座位被判2個月　上訴求緩刑遭駁回

記者黃宥寧／台北報導

男星潘綱大因演出茄子蛋《浪子回頭》MV，一句「看三小啦」讓歌迷印象深刻，星途備受矚目的他，卻酒駕載女友，其酒測值達0.35毫克，甚至為規避刑責與女友換座位，事後被依公共危險罪，處有期徒刑2月，但他不服簡易判決提起上訴，今（29日）士院法官認量刑適當，因此駁回上訴，全案定讞。

簡易判決指出，去年5月12日晚間9時許，潘綱大與友人在內湖好樂迪唱歌飲啤酒，一路到凌晨0時許散場。散場後，他駕駛汽車搭載女友，才上路短短不到200公尺就在成功路4段30巷28弄與內湖路2段路口時，遭警攔檢盤查，酒測值達0.35毫克。

警方事後也查出，他一度為規避刑責，還與副駕駛座的女友換座位，但遭警盤查時，仍誠實自首，檢方依法起訴聲請簡易判決，簡易庭依公共危險罪，處有期徒刑2月，可易科罰金6萬。

▲27歲男星潘綱大酒後駕車為規避刑責與其女友換座位。（資料圖／記者黃宥寧攝）

潘綱大認原判決太重，故提出上訴，今年2月初他在律師陪同下出庭，其律師當庭向法官稱，潘從頭至尾都承認犯罪，且酒測值0.35沒過高，僅上路一小段就被發現，換位子當時是害怕，希望能考量初犯，給予自新機會。

公訴檢察官表示，查獲被告與女友互換位子，從換位子動機顯見對於酒駕行為有逃避責任之意，且簡易判決並已考量被告素行給予較輕2月有期徒刑，原審已斟酌過，故認上訴無理，請求駁回；潘綱大坐在被告席向法官說，案發後，車子已報廢也不太敢喝酒更怕影響工作，希望能有緩刑機會。

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