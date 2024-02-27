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社會 社會焦點 保障人權

奪3命首腦「藍道」當庭道歉！嫩妻曬爆乳照切割　法院5／21宣判

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦杜承哲及其手下洪俊杰、薛隆廷、王昱傑。（資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

奪3命詐4億「台版柬埔寨」幕後首腦「藍道」杜承哲及水房成員薛隆廷、洪俊杰、王昱傑被依私行拘禁致死等罪羈押至今，經士院密集審理，今（27日）辯論終結，4人當庭對被害人、死者家屬道歉，被害人則請求法院判處無期徒刑。合議庭定於5月21日宣判。

2022年「藍道詐團」以工作吸引民眾應徵，並以「強控」模式，將提供人頭帳戶民眾囚禁於在淡水、桃園民宅內，用61人帳戶，詐246名台人近4億，其中38歲黃男、45歲黃女、57歲林男遭囚禁凌虐後身亡。

今上午10時士院開庭，死者林男胞兄透過律師表示，控房曾傳一張死者生前照說：「阿伯來的時候不是這樣」，杜承哲卻冷血回：「一個一個都在演，外表腫脹我看不出來嗎」、「好好的人不當」，且從其他訊息可知他更有在討論要將人埋哪，可見林男尚未死亡，就在商討後續作為，根本可預見死亡具有間接故意構成殺人罪，請求法院從重量刑；死者黃女與杜承哲將再談調解，而黃男家屬無和解意願，請求從重量刑。

▼台版柬埔寨被害人秀傷勢。（資料圖）

▲▼台版柬埔寨。（圖／記者陳雕文翻攝）

遭詐騙的被害張婦當庭斥問：「你們詐騙的錢用在哪？哪一個是化名阮慕驊、把錢洗到境外會放心嗎？」審判長問：「希望法院怎麼判呢？」張婦情緒激動回：「把錢還我，藍道太太可以每個月償還」；另名鍾姓女子則表示，若無法達成和解，那就把一生都賣給大家（被騙者）。

公訴檢察官指，杜等人不悔改，重起爐灶，不把人當人來看，採「集中營式」管理，以電擊、毛巾塞嘴、餵毒予被害人，釀3人死亡，詐騙的金額層層轉匯隱匿，迄今未賠償任何人，請求無期徒刑、褫奪公權。

審判長最後問4名被告還有沒有想說什麼，薛嫌說，深感懊悔依法審判，其辯護律師稱，請法院依組織等法減刑，畢竟薛是領月薪，犯罪利益、涉案程度不高，請求合適量刑；洪嫌說，很抱歉、後悔，會跟家人討論拿借多少錢償還，其律師指，洪無涉及控房，且在警詢、偵查時說明水房金流，坦承犯行，請求法院就實際參與情節判刑。

▼7旬張婦加入藍道成員設立的「阮慕驊」群組後遭詐50萬。（圖／記者黃宥寧攝）

▲▼ 張女被詐騙50萬、右圖黃郁翔母親、女兒 。（圖／記者黃宥寧攝）

水房成員王昱傑，每回開庭，其父親都帶著孫、妻也從懷孕到生產未缺席，都會神情凝重坐在旁聽席，王哽咽請求交保說：「我有做我有認，希望從輕量刑」，盼在服刑前可以再與2名孩子相處。

杜承哲則淡定說，我盡量跟被害人談和解，日後也會努力彌補，請庭上看在積極和解份上，給予有期徒刑。審判長諭知，全案辯論終結，定於5月21日上午11時宣判。前寧夏派出所所長葉育忻涉收賄、洩密、偽造文書等罪及律師陳士綱涉嫌洩密、洗錢等，審理中。

被告洪、薛、王各被起訴702個罪，包含發起主持操縱指揮犯罪組織罪、3個私行拘禁致死罪、50個加重強盜罪、56個非法使人施用毒品罪、58個私行拘禁罪、267個「3人以上共同詐欺取財罪」、267個洗錢罪；28歲杜則多3個「遺棄屍體罪」，涉705個罪，4人共犯2811罪，創下我國單一詐團犯罪數最多一案。

▲▼ 杜承哲 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲28歲杜承哲邊育兒邊指揮手下狠虐殺人。（圖／記者陳以昇翻攝）

《東森新媒體ETtoday》調查年僅28歲杜承哲曾當過廚師，因緣際會下接觸詐欺，10幾歲從詐騙集團最底層車手做起，靠聰明才智一路晉升到機房人員，發現錢太好賺，最後吸收門徒自立門戶，把詐團弄得像「公司」，成員各層分工明確，期間杜更會不斷檢討要求改善，加上分工清楚、切割完整，他甚至認為檢警抓不到他，可宛如黑手黨老大般，當藏鏡人，一邊數鈔票當五子登科的人生勝利組。

外表斯文的杜，其妻擁有某知名大學學歷、家境小康，前年喜迎新生兒，豈料一邊育兒卻一邊指揮手下狠虐殺人，甚至下令拍影片回報。據了解，杜妻在社群網站將夫、孩子照全刪除，改曬自己爆乳的好身材寫真照，絲毫未受丈夫所犯的人神共憤令人髮指重案影響。

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士林地院杜承哲藍道台版柬埔寨私行拘禁

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