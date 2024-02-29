吐瓦魯新政府重申與台邦誼　外交部表感謝：親如手足特殊情誼

▲外交部。（圖／ETtoday資料照）



記者詹宜庭／台北報導

友邦吐瓦魯國新任總理戴斐立（Feleti Teo）於2月28日宣誓就職，新政府隨即公布「優先施政計畫聲明」（Statement of Priorities for the New Government of Tuvalu after the National General Elections on 26 January 2024），重申吐國持續支持台吐長期永續的特殊邦誼，外交部對此表達誠摯感謝。

我國友邦吐瓦魯28日發布最新聲明，列出新政府上任後的21項優先政策，其中包括強化與台灣的友邦情誼與關係。最新聲明指出，新政府希望重申對於吐瓦魯與中華民國台灣之間，長期、持久及特殊關係的承諾，也打算重新評估各種選項，以強化及提升更持久的互利關係。

對此，外交部29日表示，我國與吐國建交45年來邦誼歷久彌新，兩國在民主、自由、法治普世價值基礎上推動各領域合作計畫，符合吐國施政方向，並普獲吐國歷屆政府及各界肯定。

外交部強調，我國珍視與吐國親如手足的特殊情誼，尤對吐國新政府於選前及選後一再重申堅定支持兩國邦誼的立場深表感謝，未來將與吐國持續攜手合作，共創兩國人民福祉及印太區域的永續、和平與繁榮。