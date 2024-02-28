公告廁所故障！麥當勞要民眾「去這裡」方便　網笑：欺負老爺爺？



▲麥當勞公告廁所故障。（圖／翻攝自FB路上觀察學院）

圖文／CTWANT

麥當勞與肯德基身為連鎖快餐的兩大巨頭，彼此之間基本上都是維持著「井水不犯河水」的態度。而近日嘉義北港的麥當勞所張貼出來的公告，卻是要求大家去隔壁的「肯德基」上廁所，相關貼文曝光後，也引起不少網友關注，甚至更有網友笑罵說「欺負肯德基老爺爺嗎？」

近日有網友在臉書社團「路上觀察學院」發文，他上傳了一張照片，從照片中可以看到是一份麥當勞的餐廳公告，內容中表示因為洗手間水管堵塞的關係，目前洗手間暫不提供使用。

而原本看似普通的洗手間停用公告，卻因為下面出現「如有需求，請至鄰近肯德基」的字樣引發討論。這份由麥當勞嘉義北港餐廳所發出的公告，意外引發網友討論，就連上傳照片的網友也笑稱「肯德基：我容易嗎？」

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不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「肯德基：己所不浴 勿濕於人」、「有沒有可能肯德基生意突然變超好，於是肯德基店長需要定期請人偷偷把麥當勞廁所堵住」、「肯爺爺：小麥，你有問過我同意了嗎？」、「這不是欺負肯德基老爺爺嗎？」、「點餐也請至隔壁肯德基唷，謝謝」、「一廁抿恩仇」、「遠親不如近鄰」。而也有熟悉當地地理環境的網友笑稱「北港麥當勞附近還有家樂福，加油站啊，為何要說肯德基？」

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