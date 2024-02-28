國台辦轟「冷血」！　管碧玲本尊帳號顯示：觀看直播中

▲國台辦28日直播砲轟海委會冷血，驚見主委管碧玲觀看中。（圖／CTWANT提供）

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大陸國台辦28日痛批，我方海委會主委管碧玲隊日前2名大陸漁民遭追捕翻船致死案，充滿矛盾和推諉「一句道歉都沒有」，也強調另2名生還漁工是陸方「接回」，絕非「遣返」。

國台辦28日舉辦例行記者會，發言人朱鳳蓮於會中針對14日陸方漁民遭跟追案重砲抨擊我方海委會主委管碧玲，稱其前後矛盾又推諉責任，簡直當成是個人政治表演，隱瞞真相，推諉卸載，不僅對遇難者沒有一句歉意，一句道歉，還對善後工作不斷的設置障礙「實在冷血」。

朱鳳蓮強調，陸方嚴正要求台方盡快公布事實真相，嚴懲相關責任人，並必須向遇難者家屬道歉，滿足遇難者家屬的合理訴求，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代，「我們絕不允許此類事件再次發生，同時保留採取一切措施的權利，一切後果由台灣承擔。」

朱鳳蓮重申，針對生還漁民，陸方是「接回」，絕非外傳的「遣返」。福建省及泉州市當局一直與漁民家屬溝通中，家屬並於20日在紅十字會人員陪同下赴金門，接回了2名生還漁民。

回顧事件，陸方漁船14日越界金門捕魚，遭到台灣海巡人員追緝，導致船身翻覆2死2傷事件一路延燒至今。歷經剩餘兩位漁民釋放回大陸後，調查其間卻發現海巡執法時未蒐證錄影，引爆許多爭議，更招惹陸方連串強硬動作，除國台辦重砲抨擊外，福建海警更開始組織艦艇編隊密集在金門附近海域進行巡查。

兩岸民間團體也多方奔走，如晉江紅十字會與死者家屬組成代表團與台灣海巡多次談判，我方海基會也積極協調中。然目前因陸方要求道歉、帶回已列證據的失事漁船等條件未獲我方同意，至今遲未達成共識。

值得一提的是，國台辦記者會全程在臉書直播，而直播觀看清單中竟有管碧玲臉書帳號，可見管碧玲主委對陸方說法頗為關心。然而截稿前海委會尚未對國台辦說法做出回覆。

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