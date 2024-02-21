美甲美足品牌minou突停業　消保官：可洽發卡銀行申請爭議款

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美甲美足品牌minou突停業　北市消保官：可洽發卡銀行申請爭議款

▲▼Minou公布剩餘殘值課程轉換方案。（圖／翻攝自Facebook／Minou 最講究的寵愛）

▲minou公布剩餘殘值課程轉換方案。（圖／翻攝自Facebook／Minou 最講究的寵愛）

記者詹宜庭／台北報導

台北市政府法務局21日發布消費警訊指出，台灣喜成美的事業有限公司所營美甲、美足保養品牌「minou」於去年12月間起無預警停業，業者昨日在臉書官網公告課程殘值轉換方案，消保官提醒消費者如不接受業者所提方案，可儘速向發卡銀行申請信用卡爭議款或向法院申請核發支付命令。

minou品牌在台北市、台中市及高雄市共設有5家門市，業者於去年12月15日無預警宣布暫停營業，影響全國約1萬2千名會員權益，北市迄今已受理42件消費申訴。經北市府法務局消保官與衛生局請業者到府調查說明及提出解決方案後，業者昨日在臉書官網公告課程殘值轉換方案；根據公告，業者表示有課程殘值的會員可轉換至其他美容集團之課程繼續使用，並提供會員查詢原課程所餘殘值。

消保官指出，業者提供其他業者的課程轉換方案，僅是提供多一種解決爭議的途徑，會員仍可考量自身情況是否同意接受。若不接受新課程轉換方案的會員，以刷卡方式購課者，可洽發卡銀行申請爭議款。但消保官也提醒，信用卡爭議退款有期限限制，需於業者無法提供服務日起120日內，且追溯時間不得超過交易清算日起算之540日提出申請，消費者需把握信用卡規範期限，儘速洽詢發卡銀行提起爭議帳款賠付申請。

消保官說明，若無法提出信用卡爭議款或以現金方式購課者，可向法院聲請核發支付命令，或採訴訟程序請求。消費者如有任何消費上之爭議，可撥打消費者服務專線「1950」或「1999」轉7812，法務局將提供消費諮詢及相關協助，以維護消費者權益。

「minou」昨日在臉書公告課程殘值轉換方案，首先，原訂2024年1月31日開立記者會說明後續承接經營團隊的消息，目前已經確認合作的美容集團最後的合作方案，是善意協助會員未消耗的課程殘值提供轉換課程繼續使用的方式，並非併購品牌或承接品牌，所以不會以記者會說明。

第二，已經洽談的媚登峰集團到昨天才提供課程轉換內容的明細，由於課程可轉換的內容需要再調整，所以為了給會員更多元的課程轉換項目，將會延到2024年2月20日在公布，公布後會先提供課程轉換同意書與課程轉換項目給會員。2024年2月28日會統計同意轉換課程的人數，若人數未達八成的話，就會終止合作備忘錄，不與該美容集團合作，後續會再找尋其他合作品牌。

第三，刷卡消費爭議款申請，在540天內以刷卡方式消費的會員，可以向銀行申請。第四，2024年2月1日起「minou」官方LINE 開始提供剩餘課程明細與剩餘殘值查詢。

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