　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

▲▼拜登。（圖／CFP）

▲拜登對停火協議抱持樂觀態度。（圖／CFP）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統拜登26日稱，加薩有望在3月4日達成停火協議，而以色列會在3月10日穆斯林齋戒月期間停止攻擊。不過，以色列和哈瑪斯當局卻對此說法持保留態度，卡達外交部也說，「到目前為止，我們還沒達成最終協議。」

根據CNN報導，拜登26日樂觀表示，以哈停火協議很有可能在下周一（3月4日）達成，如果哈瑪斯釋放部分人質，以色列同意在3月10日開始的穆斯林齋戒月期間暫時停火。不過，對於拜登的說法，以色列匿名官員直稱，「我不知道他（拜登）這番話的依據是哪裡來的。」

以色列匿名官員表示，以色列會在合適的條件下達成停火協議，「如果條件得到滿足，以色列今天就可以釋放（巴勒斯坦）囚犯。」與此同時，哈瑪斯高階官員納伊姆（Basem Naim）也表示，哈瑪斯不清楚下周一之前能達成什麼停火協議，「目前什麼都沒有。」

負責斡旋的卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）也未鬆口證實拜登說法，「如果達成協議，你就會看到我非常開心，但目前為止，我們還沒有達成協議，我們仍在各方面進行談判。」

安薩里說，目前談判會議正非常積極地進行中，「但我們還沒有達成最終協議，我們希望在齋月開始之前宣布人道主義停火，這能夠緩解緊張局勢，使我們能夠向加薩提供更多援助。」

安薩里提到，目前以色列和哈瑪斯在「人數、比例和部隊調動」方面仍存在分歧，但他並沒有進一步詳細說明。CNN認為，安薩里指的可能是釋放巴勒斯坦囚犯和人質的數量，還有以色列軍隊從加薩部分地區撤軍的談判內容。

►拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少
►《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　挾持人質當肉盾
►以哈停火協議內容曝光！雙方停火40天　釋放40名以色列人質

ET快訊
金城武被爆214情人節結婚！對象是日美女主播　經紀公司回應
張育成曬一家4口照！　老婆火辣曲線全都露
麥當勞「無敵大麥克」限時回歸！　薯餅、冰炫風「買1送1」
康祺猝逝！心跳突停6分鐘送醫　插管虛弱照曝光
結婚13天老公突暴斃！幫夫閉眼「繼承7億財產」　伍詠薇現況曝
醫師劈腿！　護理師坐高島屋10樓牆外被拉下
9度協商破局！　國台辦：認「九二共識」就可談判

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

巴黎奧運「維安機密檔案」被偷了　工程師搭火車整個包包不見

南韓女團前成員　涉「扯謊」經紀公司老闆性侵！遭求處1年刑期

墨西哥2市長候選人「慘遭連環槍殺」　命案現場離奇相似

拜登川普贏得搖擺州密西根初選　鞏固11月總統大選對決

涉案泰女現身喊冤！　還原槍殺前「少爺」連喊3聲對不起

拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

快訊／福島第4次排放核廢水！　7800噸花17天排完

台通緝犯遭轟頭亡「關鍵證人曝光」　2嫌棄屍後坐上他的車

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」　參院委員會1票之差驚險過關

女傭慘忍虐狗將其活活打死！　雇主知真相氣炸報警

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

當自己家？2男倒車入庫停進去　屋主看傻：人不要臉天下無敵

三重房屋傾斜！2建築貼一起　侯友宜：勒令停工列黑名單

古天樂爆「祕婚30年至交已生子」　合體宣萱回應：已經是家人

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

車禍瞬間曝！25歲騎士自摔遭「動力機械車」輾爆頭　民眾目擊嚇傻

巴黎奧運「維安機密檔案」被偷了　工程師搭火車整個包包不見

南韓女團前成員　涉「扯謊」經紀公司老闆性侵！遭求處1年刑期

墨西哥2市長候選人「慘遭連環槍殺」　命案現場離奇相似

拜登川普贏得搖擺州密西根初選　鞏固11月總統大選對決

涉案泰女現身喊冤！　還原槍殺前「少爺」連喊3聲對不起

拜登樂觀喊下周停火！　以色列、哈瑪斯態度保留

快訊／福島第4次排放核廢水！　7800噸花17天排完

台通緝犯遭轟頭亡「關鍵證人曝光」　2嫌棄屍後坐上他的車

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」　參院委員會1票之差驚險過關

女傭慘忍虐狗將其活活打死！　雇主知真相氣炸報警

昏迷第7天！彰化小姊妹撐過關鍵危險期　院方將研議下一步治療計畫

229優惠懶人包！美式餐廳豬肋排買一送一　壽星吃王品鍋物2.29折

幕後／海巡執法危險！曾一人登船被載走　架削尖鋼筋、丟瓦斯拒檢

機車考照變革！6月起危險感知影片納筆試計分　題庫增100題

安心亞現身夜店「想認識帥哥」上前搭話衝了！友吐實1句話…她失望收手

幕後／中國漁船2死提4要求　我方拒道歉！只要道歉未來難再執法

試・開箱／成就完美童顏的頂奢乳霜！全方位澎彈緊潤一抹有感

斯特魯斯秀半場三分絕殺！　騎士兩分差氣走獨行俠奪勝

採草莓了！天氣忽冷忽熱增甜度　農會提醒：先詢價再採果

《華麗計程車行》首播引轟動　嘉義市私房景點入鏡帶動旅行熱潮

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

國際熱門新聞

涉案泰女現身喊冤！曝槍殺前「少爺」最後對話

即／英王室「最帥成員」猝逝　享年僅45歲

台男大生「假扮和尚」運毒　成田機場遭逮

女「穿錯衣服」遭300暴民包圍　威脅斬首

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片

台積電熊本二廠員工　500人來自台灣

石茂強在泰遭槍殺 　警研判3大原因

快訊／福島第4次排放核廢水

陸資安公司文件外洩　曝網攻台灣資訊

台通緝犯遭殺涉案泰女落網　泰警：1嫌逃回台

車禍求償2600萬　她玩1比賽保險金飛了

關鍵證人曝　2嫌棄屍後坐上他的車

讓殺人犯搭便車！觀光客遊南非慘死　警逮3嫌

駁斥馬克宏說法　白宮：美國不會派兵至烏克蘭作戰

更多熱門

相關新聞

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」

台裔蘇維思獲任命美國「勞工部長」

美國聯邦參議院健康、教育、勞工與退休金委員會今天以1票之差，通過勞工部代理部長蘇維思出任勞工部長的任命案，為蘇維思扶正掃除障礙。蘇維思是移民第2代，父親來自台灣。

美海岸防衛隊破獲近5噸古柯鹼！　黑市值逾45億元

美海岸防衛隊破獲近5噸古柯鹼！　黑市值逾45億元

拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少

拜登警告以色列：國際社會對進攻加薩的支持正在減少

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片

AV女優「私闖豪宅」大開淫趴拍片

《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　拿人質當肉盾

《華郵》：哈瑪斯首腦躲加薩地道　拿人質當肉盾

關鍵字：

哈瑪斯以色列巴勒斯坦軍武國際軍武加薩走廊美國拜登北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

「帝寶名媛」爆不倫富商　月金援40萬共泡玫瑰浴

快訊／《藍色水玲瓏》康祺猝逝！享壽71歲

離奇！弟猝逝　家人治喪又見哥成乾屍

直擊野生Hebe「中性女友人相陪」

富二代迷姦偷拍逾十女　30部不雅片海量裸照

黃嘉千痛哭證實「16年婚姻遭受5、6次暴力」

幻術大仙道具被翻出　遭2男嬉笑嘲弄

旅遊達人過世「疑一氧化碳中毒」　粉絲震驚

三重開挖釀鄰房傾斜…一夜注水「扶正」　待技師鑑定

正妹爆乳看PLG被截圖　指甲卻比胸吸睛

LINE「18款免費貼圖」限時下載！超實用Q萌日常

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

台茂情侶疑公然猥褻　警方要查了

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

夏克立酸黃嘉千舞台劇：很A的play

更多

最夯影音

更多
伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好

伊能靜兒首揭「穿女裝」原因　小哈利發言網推爆：教養超好
張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

張藝興再跳《Growl》《Call Me Baby》！　看EXO演唱會VCR落淚：像大學般的存在

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

亞尼克曝連關6店原因　駁斥倒閉潮：門市汰舊換新

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

心臟病發「撐最後一口氣」打119　台中警消爬牆救人5天後仍不治

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

教你在飛機上拍滿天星空　切換人像模式後3秒搞定！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面