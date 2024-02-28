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他客訴「知名連鎖火鍋」反遭註記：凹免單　自爆遭全台封鎖

男友偷約吃鍋還打包！她見「超噁鍋底」心寒　網全看傻：很羞辱人

▲火鍋。示意圖非當事火鍋店。（示意圖／pixabay）

記者葉國吏／綜合報導　

知名連鎖火鍋業者被網友指控遭列名拒絕往來戶。網友在網站「爆料公社」透露此事，表示自己不知情的情況下預約訂位，結果被店長以輕蔑、挑釁的態度刁難，最後告知他會員資料顯示他會吃「霸王餐」，引起網友討論。目前該火鍋業者尚無回應。

▲▼網友被知名火鍋連鎖店全台封鎖。（圖／爆料公社）

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▲網友自爆被知名火鍋連鎖店全台封鎖。（圖／爆料公社，下同）

網友在爆料公社發文指出，2/20預約台中某知名連鎖火鍋業者2/24的位置想為家人慶生，本來已經訂好位了，結果當天被一位自稱該店店長的男子來電，表示預約座位沒辦法如網友所願，還不對強調「就看你們囉！看你們囉！看你們囉！」透露不想接待的意願。

網友文中表示，由於該店長語氣帶有敵意，最後情緒被對方挑釁態度挑起，表示將客訴對方，對方也大方的重複自己名字三次「似乎完全不在乎被客訴，電話掛斷後真的氣到發抖。」

▲▼網友被知名火鍋連鎖店全台封鎖。（圖／爆料公社）

後來網友再撥電話想問為何遭此對待，該店店長「態度更加不屑，冷笑、嗤之以鼻的跟我說講白一點啦！我的會員資料顯示我曾吃過「霸王餐」，會員資料全省連線，我是全省連鎖店的拒絕往來戶。」

網友這時突然想起，半年前曾經到台中該連鎖店另家分店用餐，在自助吧花枝漿中吃到一大坨衛生紙，「同行家人都有吃到」，反應店家後接受免單處置。網友強調當時沒有「大聲喧嚷」，只是沒想到就此被某員工註記「注意」、「拒接」、「會吃衛生紙」、「凹免單」，半年後還被店長輕蔑說他吃霸王餐。

網友說，後來他致電到半年前用餐的分店，「店長和副店長表示很驚訝，認為當時已經處理好了，更沒有全省拒接的說法，至於會員資料是一位有問題的員工註記的，現在已經離職。」

▲▼網友被知名火鍋連鎖店全台封鎖。（圖／爆料公社）

文末網友透露，文章是在24日打好，22日客訴後直到26號才接到總公司電話詢問「我們有沒有接到事發分店的電話或道歉，我們表示沒有後，總公司回應會再調查，3月2日前給答覆。」

該文引起其他網友兩極回應，有人回應「所以為什麼要凹免單0.0？ 感覺你很享受霸王餐的稱號啊 ！ 衛生紙和花枝漿 我阿嬤都分得出來～」、「你煮花支衛生紙不會爛嗎？？還是你衛生紙丟下去馬上吃呢？花支起碼煮熟也要幾分鐘衛生紙都會散爛了」；另外也有網友說「說衛生紙沒什麼的，祝福你們吃到擦過鼻涕的衛生紙。」、「一堆匿名，是請網軍來洗版的？」、「一篇文章，刷出一堆築間護間使者。」對於網友的爆料，該連鎖火鍋業者目前尚無回應。

 
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