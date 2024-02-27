星國假砸蛋網美凱蒂「未判決突離台」　移民署：依法禁止入國

▲新加坡網紅Kiara Kitty涉嫌自導自演被砸雞蛋。（圖／翻攝自Kiara Kitty臉書，下同）



記者賴文萱、鄒鎮宇／高雄報導

新加坡直播主凱蒂「Kiara Kitty」近期來台徒步環島，9日在高雄直播時遭陌生人丟雞蛋，引發關注，不料事後卻被警方揭露是自導自演送辦。對此，移民署27日證實，鄭女（凱蒂）與助理薛男已離境，後續將依法禁止入國，最重5年。

新加坡直播主鄭女與助理薛男來台錄製直播節目，為提升流量竟突發奇想在高雄編造遭人丟雞蛋的情節，引發網路熱議，警方調查後依違反社會秩序維護法第63條第1項第5款「散布謠言，足以影響公共之安寧者」，移送高雄地方法院簡易庭，尚待裁定。然而，判決尚未出爐，鄭女與薛男便直接離境。

對此，移民署表示，我國為民主法治國家，歡迎外國人來台從事觀光等活動，但絕不容許外國人在台有從事不法之行為，類此破壞社會和諧及安定之案件，若經調查屬實，移民署必定貫徹執法，嚴懲不貸。

凱蒂9日直播時遭陌生人當街蛋襲，並怒罵「不要勾引我老公」，讓她嚇得尖叫，不過事後警方卻發現這其實是她和助理的自導自演，事後他們被以社會秩序維護法函送法辦，依法可處3日以下拘留，或300元以上，3萬元以下罰鍰。她24日開直播道歉，坦言該橋段純屬娛樂效果，以前在美國也做過，不知道這樣做在台灣犯法，承諾未來不會再犯，面對網友將她的行為，與先前大鬧柬埔寨的網紅「晚安小雞」比較，她也直呼自己不是「小雞」。