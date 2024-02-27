台南男開車紅線違停遭攔檢慘了　開山刀、BB槍竟囂張擺後座

▲台南市警四分局警網發現自小客車紅線違停，警方攔檢盤查，發現該自小客車後座竟放有1把開山刀及BB手槍及BB彈，全案除舉發違規停車外，另依社維法將林嫌送辦。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市警四分局警網於2月22日深夜11時許，巡經安平區健康路三段一處社區大樓，發現有1部自小客車紅線違停，警方下車上前攔檢盤查，發現該自小客車後座竟放有1把開山刀及BB手槍及BB彈，張男表示刀槍係友人所有，全案除舉發違規停車外，另依社維法送辦。

台南市警四分局指出，育平所巡邏警網於2月22日深夜11時許，巡經安平區健康路三段一處社區大樓，發現有1部自小客車紅線違停，警方下車上前攔檢盤查，42歲張姓男子坐在駕駛座，向警方表示他向友人借車，要駕車歸還友人，所以停車在該處等候友人下樓，但警方發現車後座放有開山刀．BB槍1把、BB彈1罐等具殺傷力之器械，現場查扣該3樣物品後，即將林嫌帶返所製作筆錄。

據了解，張男表示，刀槍係友人所有並非他的，在現場時有打電話聯絡友人，但都未見其友人出面。全案除舉發違規停車外，另林嫌持有開山刀、BB槍等部分，依違反社會秩序維護法函請台南地院簡易庭裁處。