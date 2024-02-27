阿伯違停被開單！抓狂肉身擋警車嗆「你瀆職」　公審反遭逆風打臉

記者趙蔡州／綜合報導

有一名駕駛26日在新北市三重區中正南路違規停車，遭到警方開單後，不滿員警「未先勸導」就直接開單，當場暴怒狂罵員警，在要求員警必須開罰「現場所有違停車輛」，否則就要舉發員警瀆職，事後也將影片上傳到臉書公審，不過貼文一出反遭網友酸爆。

事件發生在26日下午1點多，駕駛在新北三重中正南路違規佔用公車停靠區，員警到場針對違規行為開罰，但他不滿員警未勸導就開罰，且現場明明就不只他一輛轎車違規，氣得要求員警開罰另一輛違停轎車，然而員警開罰後他仍不滿意，又要求員警必須把現場「所有違規車輛開單」，否則他就會舉發員警瀆職。

駕駛事後把影片貼到臉書《爆料公社公開版》公審，影片可以看見，駕駛生氣地指著警車說，「那一輛也違規，你來取締我，我現在給你錄影，你瀆職、那一輛先去開，不然我告你瀆職」。

員警見狀非常無奈，只好廣播說，「先生你不要擋在路中間」，沒想到駕駛一聽更生氣了，繼續開罵「你為什麼不開勒，警察這麼幹的啊，我要檢舉你」、「那一輛也違規啊，你怎麼不去開單呢」，員警無奈只好繞過駕駛，緩慢駛離現場。

▲駕駛不斷要求員警，必須把現場「所有違規車輛全部開單」。（圖／翻攝自爆料公社公開版）

影片曝光後，網友風向一面倒支持員警，很酸駕駛說，「自己違規還理直氣壯」、「人民不得主張不法之平等」、「被開單崩潰」、「違規還敢這麼大聲啊」、「不要違規不就沒有事了，被開罰就吞啊」。

針對這支影片，新北市三重分局表示，駕駛當時違規佔用公車停等區，員警是依法開罰，至於駕駛檢舉的另一部轎車紅線違停，員警當時也有舉發，但駕駛仍不滿意，繼續要求開罰其他車輛，強調員警依法執勤，所有程序符合規定。