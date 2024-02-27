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又有強烈冷氣團殺來！全台連3天急凍10度↓「有機會下雪」

明天冷空氣減弱，但周四下半天又要變天。（示意圖／黃鵬杰攝）

▲周五、六不僅有強烈大陸冷氣團，還有華南雲雨區帶來降雨。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

近幾天受到冷氣團影響，全台各地氣溫下降，直到明（28日）冷空氣減弱，但周四下半天又要變天，北東有短暫陣雨，中部也有局部短暫雨，周五有一波強烈大陸冷氣團來襲，局部空曠地區可能跌破10度以下，冷空氣加上水氣通過，高山有機會下雪。

天氣職人吳聖宇指出，明天冷空氣減弱，台灣附近風向預報上會逐漸轉變為高壓迴流帶來的偏東風，但北部海面在冷暖交界面上，會慢慢有一個較弱的低氣壓發展起來，並且向東北方向移動加深，東半部有局部短暫陣雨，西半部雲量較多，台中以北到北部地區仍是低雲比較明顯的天氣，台中以南則有機會見到陽光。

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溫度方面，比過去幾天回升，北部、東半部白天高溫會回升到21～24度，中部、南部高溫有25～28度。夜晚清晨在中北部、東北部空曠地區低溫仍有機會降到15度或以下，南部及花東空曠地區低溫也有機會降到17度或以下，日夜溫差變化較大。

北台灣有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

▲北台灣有短暫陣雨。（圖／中央氣象署）

北部及東半部周四下半天後天氣會有所變化，有短暫陣雨，甚至到中部地區都有局部短暫陣雨的可能性。周五到周六受中層短波槽東移帶動華南雲雨帶東移通過影響，北部、東半部持續有短暫陣雨，中部地區及南部山區亦有局部短暫陣雨，只有南部平地可望維持多雲的天氣，整體降雨機率較高，不過雨勢應該不大。

一直到周日有較乾空氣移入，天氣好轉，各地陸續會轉為多雲到晴的天氣型態。值得注意的是，周五一直到周日清晨，有一股較強的冷空氣南下，各地溫度下降偏低，影響範圍擴及中南部、花東等地，預估中部、北部、東北部空曠地區在周五晚間到周日清晨之間低溫有機會降到10～12度，局部單點可能低於10度以下，南部、花東空曠地區也有機會降到13～16度，局部單點可能低於13度以下，強度應該會達到強烈大陸冷氣團等級，周日白天開始溫度才會上升。

雖然時序已經進入春季，但北方仍陸續有冷空氣南下機會，冷暖之間起伏會比較大，穿著上還有身體健康方面都要特別注意。而周五到周六之間冷空氣較深厚，加上有華南雲雨帶通過，3000～3500公尺以上高山可能有些局部冰霰或雪發生的機會。

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