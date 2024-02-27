　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

烏克蘭1家3口帆船故障泊安平港修復　黃偉哲關心並指示提供協助

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

烏克蘭籍男子Valeriy，2023年11月29日帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，緊急停靠台中梧棲漁港，後在移民署及相關單位的協助下，船隻於2023年12月27日抵達安平港，由駝峰航海進行起吊、安置並免費修繕。

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市長黃偉哲對此表達關切，27日指示市府相關局處務必積極給予協助，Valeriy激動表示，謝謝台南市政府及所有台南人的關心。

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

台南市政府表示，Valeriy一家三口分別51歲的Valeriy Koziyev、38歲的媽媽Nataliia Koziyev、13歲的兒子Ivan Koziyev。一家人為了躲避戰爭，開船到國外，卻在前往菲律賓途中，因方向舵故障，緊急停靠台中港求助，在移民署緊急協助申辦短期簽證後，再把船隻開往台南安平港等待修復。

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

市府表示，Valeriy一家於台南等待船隻修繕期間，社會局會連結民間資源，提供該家庭在台南生活所需物資。另綉溪安平飯店於聽聞事件後，第一時間提供Valeriy先生一家免費住宿，給予關懷。此外，中華電信提供網卡服務，解決Valeriy先生一家在台的通訊問題。俊長股份有限公司董事長邱榮亮也前往給予一家人加油鼓勵，除給予零用金並提供用餐等實質幫助。

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

Valeriy表示，還好有台南市漁港及近海管理所、海巡署等公部門給予行政上協助，讓他們順利把船開進安平港，並透過駝峰航海的設備進行船隻起吊及修理工作，在此他要特別向台灣、台南市政府及給予幫助的所有單位致上謝意。13歲的兒子Ivan Koziyev也提到自己很喜歡台南人，因為大家都非常慷慨與友善。

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關。（圖／記者林東良翻攝，下同）

至於船隻修理進度，Valeriy表示，目前大漏水已修復完成，方向舵尚在修理當中，接續他們要再跨太平洋前往加拿大，因此亟需海水淡化器材，目前還在尋找廠商中。

駝峰航海董事長彭顯恩表示，由於台南安平這裡有足夠的設備可提供修理，在移民署等相關單位的協助下，Valeriy先生的船於2023年12月來到這邊，並由駝峰航海進行吊掛，提供免費修船服務。

ET快訊
交通事故統計出爐！　去年3023人死亡
「喜歡你射完的幸福表情」　2寶媽偷吃同事
快訊／時間投顧踩5大紅線挨罰120萬　老總停職1年
林襄認過年微整形　2部位更美了
快訊／20歲嫩妹抓到了！　1男逃回台灣
新一波強烈冷氣團「急凍區擴全台」　3天極冷跌破10度
丟丟妹被熱油潑到！　胸部嚴重燙傷

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

虎尾高中學子成績亮眼　113學年度學測3人滿級分

烏克蘭1家3口帆船故障泊安平港修復　黃偉哲關心並指示提供協助

燈火輝煌樂音曼妙　台南民族管絃樂團、十鼓擊樂團228登場

竹市首辦「圖書繪本市集」3月2日登場　打造閱讀城市

紀念228 李啟維：文化局應出書紀錄台南228受難者

花蓮男違規拒檢大腳踩油門　警追捕攔停...聞滿身酒氣開單送辦

嘉大承接東區社區公共托育家園　具體實踐大學社會責任

防猴害降農損！花蓮啓動電圍網補助申請　即日起至3月12日止

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

離開職場逾10年　勞動部「職場學習再適應」助全職媽穩定就業

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

安俞真逛羅PD公司抓包「沒IVE周邊」　泳知吃醋：Seventeen占比太大了！

汪小菲未婚妻Mandy「5年前結過婚」　爆「美貌全是加工」他霸氣護愛！

甘比亞老公開車「愛聽李聖傑」　陶醉跟唱！發音超標準網大讚

79歲日籍土產店老闆撞台人　旅行社：補貨誤踩油門暴衝

偷15萬元腳踏車「賤賣千元」　竊賊落網！二手車業者也慘了

虎尾高中學子成績亮眼　113學年度學測3人滿級分

烏克蘭1家3口帆船故障泊安平港修復　黃偉哲關心並指示提供協助

燈火輝煌樂音曼妙　台南民族管絃樂團、十鼓擊樂團228登場

竹市首辦「圖書繪本市集」3月2日登場　打造閱讀城市

紀念228 李啟維：文化局應出書紀錄台南228受難者

花蓮男違規拒檢大腳踩油門　警追捕攔停...聞滿身酒氣開單送辦

嘉大承接東區社區公共托育家園　具體實踐大學社會責任

防猴害降農損！花蓮啓動電圍網補助申請　即日起至3月12日止

屏東高樹舊寮國小廢校引風波「黑衣人徘徊」　里港警勸離

離開職場逾10年　勞動部「職場學習再適應」助全職媽穩定就業

「小士官長」賈奎茲下半場獨攬20分　熱火烤焦國王迎4連勝

自備375萬「找嘸房」　月薪15萬夫妻驚：找50年屋都爆預算

幫搜救犬練習生健檢！獸醫摸到「腳掌」嚇喊：中獎了　領犬員苦笑

AI需求強勁　1月外銷訂單年增近2％

炎亞綸自曝「被CP粉買上熱搜」！　親揭微博買榜價碼

孫可芳拖著風田大太陽下狂奔　熱到差點流鼻血

只因作業不會寫！虎爸拿鋁衣架暴打7歲兒　還怒摑2歲兒巴掌

交通死亡減1.3%！降5%目標破功　交通4面向改善「拚行人地獄少7%」

東京颳強風！澀谷電線杆被吹倒　日航取消羽田48航班

綠營擋韓國瑜接民主基金會董事長？　前藍委：別在董事會內亂搞

1次1千5！台中警破應召站　踹門「驚見一片肉色」男客嚇傻龜縮

地方熱門新聞

3姊弟常領獎學金當志工！老師印象深

成大醫院榮獲醫策會國家醫療品質獎36獎項

男子施工倒地失去生命跡象南消團隊搶命成功

花蓮男拒檢加速逃　警攔停聞滿身酒氣送辦

南消官田分隊移工防災宣導不遺餘力

大甲媽九天八夜遶境日期出爐

燈會美食市集引進AI廢食用油回收機

追問題辣椒粉流向　嘉義縣衛生局下架110包豬肉乾

屏東高樹舊寮國小廢校風波　黑衣人徘徊

台南義消總隊慰勞2024台灣燈會執勤義消

水建設、防災、搜救一個都不能少　守護花蓮居民

背心發光光！13萬人報名進香破紀錄

桃園蘆竹慈母宮　3/19起「先民文化祭」

南投縣下架蘇丹紅蝦味先2000包+肉製品243公斤

更多熱門

相關新聞

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

美援烏軍M1戰車被俄軍擊毀　畫面曝

烏克蘭地面部隊23日首度曝光，由美國援助的M1A1「艾布蘭」戰車（M1A1　Abrams）在烏東戰略重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）的射擊畫面。不過俄羅斯媒體稱，這輛M1戰車已經被俄軍摧毀，整輛戰車燃燒中的畫面也在網路上瘋傳。

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

澤倫斯基：美國若不援烏　數百萬人恐喪生

馬克宏：須阻止俄戰勝　不排除西方派兵

馬克宏：須阻止俄戰勝　不排除西方派兵

斯洛伐克總理曝：北約及歐盟部分國家考慮派兵烏克蘭

斯洛伐克總理曝：北約及歐盟部分國家考慮派兵烏克蘭

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

烏軍棄守重鎮後　又從鄰近村莊撤軍

關鍵字：

烏克蘭帆船故障安平港修復黃偉哲

讀者迴響

熱門新聞

87萬存到忘記！阿公放20年才知道總金額驚呆

周曉涵誤PO「雙人床上運動片」！爆分手小13歲鮮肉男

安心亞泰國街頭「解放小丁」全被拍！

快訊／aespa Karina認愛李宰旭！

年輕男女百貨公司公開交疊　櫃姐嗨到笑出來

即／汐止婦人墜樓　慘遭鐵皮雨遮斷頭亡

下波「全台有雨」冷空氣恐更強　最低溫時間曝

即／國3北上重大車禍　10車連撞封閉2線道

即／威力彩頭獎5.34億　今晚一注獨得

曝男友床上超加分7招！　她閃瞎一票單身狗

台女團唱一半音樂沒了「真實歌聲震撼全場」！

李明珊直播遭潑熱油！　「胸口全毀」慘烈傷勢曝光...鳳小岳也遭殃

即／理科太太不忍了！千字文揭前夫惡行

快訊／《D社》爆Karina熱戀李宰旭「深夜約會」

4年ㄧ次229！　4生肖逢9大發

更多

最夯影音

更多
Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！

Makiyo花一年爆瘦25公斤 試各種方式..喊：糖是最不好的！
警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

警執法過激亂開單屢遭申訴　板橋分局列「優先汰除名單」

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

飼主跛腳愛貓竟跟著「掰咖」？　醫檢查吐超窘真相：在模仿妳

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

控John離婚1年仍盜用100萬！　理科太太：受夠他演戲裝可憐

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

作家H直播痛哭道歉！「我不是恐怖情人」　喊話陳珮甄：想回到3天前一家團圓

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面