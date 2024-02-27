烏克蘭1家3口帆船故障泊安平港修復　黃偉哲關心並指示提供協助

▲烏克蘭籍男子Valeriy，帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，目前在台南安平港起吊安置免費修繕，市長黃偉哲指派新聞處長蘇恩恩代表前往關懷。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



烏克蘭籍男子Valeriy，2023年11月29日帶著妻兒駕駛帆船經過台灣海峽時發生故障，緊急停靠台中梧棲漁港，後在移民署及相關單位的協助下，船隻於2023年12月27日抵達安平港，由駝峰航海進行起吊、安置並免費修繕。

台南市長黃偉哲對此表達關切，27日指示市府相關局處務必積極給予協助，Valeriy激動表示，謝謝台南市政府及所有台南人的關心。





台南市政府表示，Valeriy一家三口分別51歲的Valeriy Koziyev、38歲的媽媽Nataliia Koziyev、13歲的兒子Ivan Koziyev。一家人為了躲避戰爭，開船到國外，卻在前往菲律賓途中，因方向舵故障，緊急停靠台中港求助，在移民署緊急協助申辦短期簽證後，再把船隻開往台南安平港等待修復。





市府表示，Valeriy一家於台南等待船隻修繕期間，社會局會連結民間資源，提供該家庭在台南生活所需物資。另綉溪安平飯店於聽聞事件後，第一時間提供Valeriy先生一家免費住宿，給予關懷。此外，中華電信提供網卡服務，解決Valeriy先生一家在台的通訊問題。俊長股份有限公司董事長邱榮亮也前往給予一家人加油鼓勵，除給予零用金並提供用餐等實質幫助。





Valeriy表示，還好有台南市漁港及近海管理所、海巡署等公部門給予行政上協助，讓他們順利把船開進安平港，並透過駝峰航海的設備進行船隻起吊及修理工作，在此他要特別向台灣、台南市政府及給予幫助的所有單位致上謝意。13歲的兒子Ivan Koziyev也提到自己很喜歡台南人，因為大家都非常慷慨與友善。





至於船隻修理進度，Valeriy表示，目前大漏水已修復完成，方向舵尚在修理當中，接續他們要再跨太平洋前往加拿大，因此亟需海水淡化器材，目前還在尋找廠商中。



駝峰航海董事長彭顯恩表示，由於台南安平這裡有足夠的設備可提供修理，在移民署等相關單位的協助下，Valeriy先生的船於2023年12月來到這邊，並由駝峰航海進行吊掛，提供免費修船服務。