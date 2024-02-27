穿走美國校園時尚品牌千元有找　東森購物頻道獨家快閃搶購會

▲美國品牌NCAA近年以一系列機能與潮流兼具的服飾與周邊商品成為眾多粉絲的心頭好。（圖／東森購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

承襲熱血美式精神，追求生活態度並兼顧單品實用機能的NCAA（國家大學體育協會）服飾品牌，從風靡世界，到今晚（2/27）將破天荒正式躍上東森購物電視頻道，一次帶來眾多熱門商品，連只在哈佛大學校內才能購買的周邊服飾也將驚喜推出，與熱衷追求名牌學院風的朋友們來一場潮流對話。

NCAA（國家大學體育協會）創立於1906年，至今已逾120年歷史，集結5所美國名校，包含哈佛大學（Harvard）、杜克大學（Duke）、北卡羅萊納大學 （UNC）、密西根大學（Michigan）、紐約大學（NYU），無一不是世界頂尖學府，其品牌服飾當然亦以頂尖的工藝製作而成。

▲NCAA服飾能機能與時尚兼具，除了戶外運動，日常風格穿搭也完全沒問題。

▲東森獨家品牌快閃搶購會，不到1,000元的價格，就能帶走原價近6,000元的機能外套，驚人折扣相當於近16折。

強大的美國名校背景加持，NCAA服飾的設計與機能無一不是細節滿載！就拿這款「NCAA時尚哈佛紅圓領長T恤」來說，以六道極致細柔工藝匠心製作，首先以「法式圈織技藝」為基底，帶來輕柔手感與優異保暖性能，再經過三道酵素水洗與義大利碳素磨毛技術，使服飾與皮膚的接觸非常柔嫩絲滑，且不易褪色或起毛球，極為舒適，正中間繡上代表哈佛的「H」雷射切割貼布繡章，秒變國外學霸，同時這款設計承載了NCAA品牌總監Angel Lai年輕時嚮往的最高學府夢想，現今更成為心頭最愛，極力推薦大家入手。

如此歷史悠久且兼具現代潮流感的品牌服飾，理所當然擄獲一票明星藝人與知名人士的心，包含曾襲捲美國NBA颳起「林來瘋」的台裔球星林書豪、世界知名女團「BLACKPINK」的Jennie都曾身穿NCAA服飾亮相；而在台灣有著極高知名度的「樂天女孩」啦啦隊林岱縈、在社群上有百萬粉絲的甜美網紅倪暄，也都是忠實粉絲，對於在台灣就能穿到官方正版授權的美國名校服飾超級興奮，一圓就讀世界最高學府的夢想，更紛紛讚嘆品牌周邊商品的時尚與機能，完美應對各式日常與戶外場合。

喜愛風格穿搭，熱衷追求最經典與新潮的時尚達人們注意了，NCAA品牌將於今晚（2/27），晚上19:20至20:00，在東森頻道34台獨家舉行品牌唯一快閃搶購會，在40分鐘的短短時間裡，能夠以不到台幣1,000元的價格，把原價破5,500元的哈佛大學服飾組合帶回家，剛好寒流來襲，在家鎖定東森頻道34台，用最殺價格買到最暖最潮服飾，獨家銷售錯過不再。

*美國NCAA品牌唯一快閃搶購會

時間：2024/2/27(二) 19:20~20:00

頻道：東森頻道34台

語音專線：0800-045-080

專人電話：0800-26-26-26

