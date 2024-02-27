罕見一幕！　632公尺中國第一高樓「一夜被冰封」

▲中國最高樓一夜凍住。（圖／翻攝自東方網）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市民26日爆料稱，中國最高樓上海中心大廈「一夜白頭」，頂層外牆結冰，在陽光折射下顯得分外醒目，彷彿看到了電影《明天過後》裡的場景。一名在上海中心大廈工作的白領表示，「早晨來上班的時候，就看到有工作人員在疏導，怕頂樓掉下冰錐子砸到人。」

據《大河報》報導，2月23日，有網友發布影片，稱上海中心大廈高層被白霜覆蓋。在該話題下方，有網友發圖稱，截至26日，該頂層仍舊被冰層包裹。

2月26日，又有市民發現，上海中心高層外牆結冰了，如同雪頂。

上海中心大廈位於上海市陸家嘴金融貿易區銀城中路501號，是上海市的一座巨型高層地標式摩天大樓，現為中國第一高樓、世界第三高樓，建於2008年11月29日，於2016年3月12日完成建築總體的施工工作。

上海中心大廈主要用途為辦公、飯店、商業、觀光等公共設施，主樓為地上127層，建築高度632公尺。經了解，積雪部位是大廈露天區域，不對外開放。

為什麼會出現頂層結冰現象呢？氣象專家表示，上海中心大樓等高層建築物的頂端是否產生積雪，和氣溫垂直分佈有關。上海中心大廈高度為632公尺，高處氣溫容易低於0℃，降雪甚至產生積雪屬於正常現象。不過，雪花在下降過程中逐漸融化，到了人們在地面的可視範圍，就會變成了雨水或雨夾雪。這也就是為什麼「上海下雪難，而上海中心大樓下雪不難」的原因。

上海中心大廈營運方面表示，正因如此，「上海中心」一直非常重視寒流防範工作，特別是防範寒流天氣對關鍵部位和重要設施的影響。一旦出現寒潮，營運方會加強24小時值班值守工作，配強工程、安全部門，密切追蹤寒流影響過程，及時了解營運及服務保障狀況，確保通訊聯絡暢通。實施溫度監測，做好第一線工作人員防寒保暖工作，重點做好排水、暖通、消防等設施設備防寒防凍保障，關注樓宇有關結冰、積雪情況，及時開展除冰、除雪作業，設置安全警示。客服人員及時對樓內商家、租戶發布寒流天氣提示，提醒租戶加強防護，確保大樓有秩序運作。

連日來，上海溫度低濕度大，上海中心樓頂區域平均溫度在零下5℃左右，部分區域出現結冰和積雪等自然現象。隨著溫度的回升，樓頂結冰區域逐漸融化，部分區域出現冰雪墜落現象。

據了解，上海中心從2月25日起對大樓2號門部分沒有遮蔽的區域和路段進行臨時管控。