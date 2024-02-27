桃機開航45週年累計8.2億旅客人次　陳揆勉團結一心提升國家競爭力

▲桃園國際機場開航45週年慶祝典禮，由行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部常務次長林國顯及航空產業各界貴賓共襄盛舉。（圖／桃園機場公司提供，下同）

生活中心／綜合報導

桃園國際機場2/26於第一航廈B8候機室舉辦機場開航45週年慶祝典禮，由行政院長陳建仁、副院長鄭文燦、交通部常務次長林國顯及航空產業等各界貴賓，與服務大聯盟夥伴共襄盛舉。典禮上播放紀念影片與發展大事記，回顧桃園機場一路走來的重要時刻，並邀請「機場大家庭」成員分享傳承的感動，齊聲祝福桃園國際機場「生日快樂」，期盼未來持續以智慧領航、永續發展，匯聚更多旅客再創高峰。

▲行政院長陳建仁期勉團結一心、提升國家競爭力。

行政院長陳建仁致詞表示，桃園國際機場自1979年2月26日開航，45年來一起走過輝煌燦爛的歲月，讓機場充滿著無限的光明希望與美好，向機場服務大聯盟夥伴致上最誠摯的感謝，讓全世界都能夠透過桃園國際機場看到臺灣，讓臺灣人走入世界，機場的營運也如同開場表演的中原大學競技啦啦隊，透過彼此信任、合作與幫忙，團結一心才能有完美的演出，希望全國人民感受桃園機場3萬名員工的努力，藉由政府跟民間密切合作，傳達”We are Family”的觀念，就有凝聚社會的力量，使全世界看到臺灣，也將四海之內來臺觀光的旅客都當作自己家人，未來隨著桃園機場愈來愈蓬勃發展，國家也會愈來愈好。

▲行政院副院長鄭文燦表示行政院會持續給予充分支持，讓桃園國際機場成為國家的地標。

行政院副院長鄭文燦表示，桃園國際機場45年來旅運量從開航第一年404萬成長至最高4,868 萬人次，累計服務8億2,000萬人次，疫情期間即使在防疫第一線，仍完成南北跑道維修、滑行道更名，2023年是重新恢復的一年，旅運量3,535萬人次，已恢復至疫情前73%，行政院及各部會將全方面支持桃園國際機場建設發展，推動第三航廈及第三跑道完工，提升國家競爭力；同時持續建設國二甲往西銜接台61線西濱快速道路，機場北邊將開闢國1甲，建構完整的機場聯外路網，提升旅客機場體驗。在經過SARS、非洲豬瘟及Covid-19疫情，桃園國際機場服務大聯盟熱情、專業及士氣依舊，行政院會持續給予充分支持，作為強力後盾，讓桃園國際機場成為桃園的地標、國家的地標。

▲交通部常務次長林國顯肯定桃園國際機場是國家最重要的機場，肩負國門進出重責大任。

交通部常務次長林國顯表示，桃園國際機場是國家最重要的機場，肩負國門進出重責大任，在近三年的疫情期間，感謝行政院支持，紓困400億協助航空公司及機場大聯盟度過疫情，政府挺機場、機場挺業者、業者挺員工，共同度過疫情挑戰；為推動航空城計畫，行政院協助民航局投資1634億徵收土地及建設安置住宅，桃園國際機場具備優越地理位置，是東南亞-北美航線的重要樞紐，感謝行政院增資600億元讓桃園機場有能力承擔更多責任，推動第三航廈跟第三跑道建設，讓機場發展跟建設更為健全。

▲機場公司董事長楊偉甫表示，有賴於前人奠定堅實基礎、在職同仁的努力付出、國人與全球旅客的支持，同時也感謝機場周邊在地人士長期的關照。

機場公司董事長楊偉甫表示，1979年2月26日中正機場正式啟用、2006年更名為臺灣桃園國際機場、2010年桃園機場公司成立，桃園國際機場以其優越地理位置及產業經濟需求，名列亞太地區最繁忙的機場之一，1991年客運量達1,000萬、2004年客運量達2,000萬、2013年客運量達3,000萬，2016年客運量達4,000萬，旅運量屢創高峰；但發展過程也非一帆風順，面對SARS及Covid-19疫情挑戰肩負使命守護國人安全健康。45年來，桃園國際機場在建設、營運及服務方面也累積許多寶貴經驗，這些成果都有賴於前人奠定堅實基礎、在職同仁的努力付出、國人與全球旅客的支持，同時，也要感謝機場周邊大園區竹圍里里長陳萬金、海口里里長張金鳳、圳頭里里長卓榮騰及菓林里里長陳錫達長期的關照，陪伴桃園國際機場一起成長。

▲桃園國際機場45年來旅運量從開航第一年404萬成長至最高4,868 萬人次，累計服務8億2,000萬人次，不只是桃園的地標，更是國家的地標。

桃園國際機場開航45週年慶祝典禮由充滿青春活力的中原大學Eagle競技啦啦隊開場，以老鷹象徵不斷挑戰自我，實現夢想，帶領所有旅人翱翔天際的精神；機場公司也特別製作「飛翔千萬哩 從每一個微笑開始」影片，回顧桃園國際機場發展歷程，引領臺灣展翼翱翔，致力於服務，用心連接世界，讓旅人都能帶著微笑啟程與賦歸；此外，為了讓旅客能更深入了解這45年來的腳步，機場公司在自啟用以來就存在的第一航廈B8候機室，設立機場大事記軌跡牆，特展展期至3月24日，歡迎旅客前來參觀，回顧精彩。

▲1979年2月26日中正機場正式啟用、2006年更名為臺灣桃園國際機場，運作期間源自許多家庭堅守崗位及辛勞奉獻。

桃園國際機場啟航45年來24小時不間斷營運，源自許多家庭堅守崗位及辛勞奉獻，今日活動也邀請擔任馬印航空經理的父親林榮傑、服務於昇恆昌的母親蕭淑芬、任職台灣天際服務公司的女兒林郡嘉一家人訴說有趣的機場故事，以及機場公司營運安全處已退休的黃啟明處長，與目前服務於航務處及維護處的雙胞胎兒子黃健同與黃健全，分享傳承的經驗，兩個圍繞機場打轉的家庭，讓現場洋溢溫馨氛圍。

今日包括行政院發言人林子倫、民航局局長何淑萍、桃園市交通局副局長王旭斌、機場公司總經理范孝倫、內政部警政署航空警察局局長邱文亮、財政部關務署臺北關關務長趙台安、內政部移民署國境事務大隊大隊長林澤謙、農業部動植物防疫檢疫署桃園分署分署長陳宏伯、中華航空公司董事長謝世謙、長榮航空公司總經理孫嘉明、星宇航空公司策略長劉允富、台灣虎航董事長陳漢銘、國泰航空總經理趙文淦、昇恆昌公司董事長江松樺、采盟公司董事長古素琴、新東陽公司總經理麥升陽及義美吉盛公司總經理詹成吉等均一同出席典禮。

▲桃園國際機場開航45週年慶祝典禮，邀集政商及航空產業各界貴賓，與服務大聯盟夥伴共同參與見證。