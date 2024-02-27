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苗栗元宵火旁龍「化龍返天」　8祥龍「瞬間變輕煙」相約明年見

▲▼苗栗火旁龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行，現場火焰沖天，大家恭送龍神返回天庭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗火旁龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行，現場火焰沖天，大家恭送龍神返回天庭。（圖／記者蔡文淵翻攝）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗市元宵節(火旁)龍系列活動昨(26)日深夜在五文昌廟舉行最後的「化龍返天」儀式，8尾祥龍最後謝神儀式結束，由代理市長葉志航等人上奏表章後，各龍主點燃火焰、恭送祥龍返回天庭，相約明年再見。

（火旁）龍是苗栗客家人特有元宵節民俗，苗栗市公所已經連續辦理26年，今年最後的化龍返天儀式，昨晚11點在苗栗市五文昌廟舉行，熱鬧的巡庄、點睛、舞龍競技、踩街和(火旁)龍之夜，帶給龍迷們許多震撼且精彩的回憶，化龍儀式現場也吸引了許多意猶未盡的龍迷們前來觀禮，用虔敬的心恭送祥龍。

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▲▼苗栗火旁龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗（火旁）龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行。（圖／記者蔡文淵翻攝）

昨晚參與化龍返天的承藝龍隊、聯大文觀系龍隊、照天龍藝、福星田寮龍藝、同心龍藝、禾豐龍藝、福苗龍藝、鶴岡龍藝，共有8尾祥龍參與。在上奏表章前，龍隊也依序舞龍謝神，感謝龍神護祐苗栗，也傳承苗栗客庄文化。

龍隊在廟前廣場舞龍謝神，並接受最後一次（火旁）龍鞭炮洗禮，8尾祥龍隨後在廣場以龍尾為底，盤龍身往上，龍頭朝向東方，布滿壽金，苗栗市代理市長葉志航以表章引燃主火，到廣場分火給龍主接火引燃，龍身冒出熊熊烈火，在場龍隊及民眾合十，鑼鼓聲中恭送龍神隨著輕煙返回天庭，相約明年再見。

▲▼苗栗火旁龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行，苗栗市代理市長葉志航上奏表章。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲苗栗（火旁）龍系列活動最後儀式「化龍返天」，26日晚上在苗栗市五文昌廟進行，苗栗市代理市長葉志航上奏表章。（圖／記者蔡文淵翻攝）

市公所指出，苗栗（火旁）龍系列活動不只推廣、傳承苗栗客家文化，延續客家人謝恩謝天的民族特性，也讓龍神守護人間、趨吉避凶的核心精神，藉由活動擴散宣揚，加深（火旁）龍文化的延伸與發揚，讓客庄傳奇的（火旁）龍傳說，一代一代傳承下去。

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