藥師月薪上看12萬　身價爆漲原因曝光

▲藥師身價鍍金，集團入主藥局，砸重金和醫院搶人才。（圖／鏡週刊提供）

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為何各大集團搶進藥局市場？一位業界人士不諱言，隨著民眾保健意識抬頭，對藥局的需求與日俱增；其次是政府推長照，針對輔具提供採購補助。更重要是，台灣人口老化，慢性處方藥市場持續擴大，在在都顯現藥局通路的重要性。

一位藥局店長對本刊說，處方藥毛利約15％，雖然落後保健食品和母嬰用品，卻是建立顧客信用的帶路雞，只要客戶願意定期領藥，就等於確保進店消費，只要順道帶走其他高毛利的商品就是賺。「最重要的是，處方藥不能在網路販售，也造就了全台藥局遍地開花。」一位台北市衛生局官員道出關鍵。

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該官員坦言，成立處方藥的藥局難度高，除了有調劑室等面積限制，每家店必須由領有執照的藥師或藥劑生主持，還得先有2年和4年的醫院或藥局實務經驗。這也是不少藥學系畢業生，進醫院服務期滿跳槽的原因。

然而，全台藥局大展店，自然讓藥師的身價水漲船高。一位業者就直言，以健保法規來說，基層藥師人員的合理調劑量是每人每日100件，超過就沒有藥事服務費，「現在不只是為了展店找藥師，來客數多的店面，也不能只有一位藥師。」

背後更大隱憂，是台灣爆出藥師人才荒。醫界高層人士搖頭說，藥師的養成相當嚴格，必須就讀藥學系才能考照，因部分藥學系改制，從原先就讀4年改為5至6年，加上有25％的藥學系畢業生，轉中醫、後西醫深造，導致出現人才斷層。隨著連鎖藥局競爭進入肉搏戰，市場藥師荒將更加嚴重。

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