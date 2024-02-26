台中七期新商場還沒開幕遇墜樓　知情人士曝：晨會前先放大明咒

▲位在台中七期精華地段的一商辦大樓林鼎市政480，落成20多年來共有衣蝶、柏地廣場以及禮客Outlet等3間百貨進駐。（圖／資料照片）



記者游瓊華／台中報導

位在台中七期精華地段的一商辦大樓林鼎市政480，落成20多年來共有衣蝶、柏地廣場以及禮客Outlet等3間百貨進駐，但都難逃熄燈命運。去年底誠品生活宣布進軍七期，地點就選在該商辦大樓的地下一樓以及1到8樓，預估今年才會正式開幕。但今天該棟大樓卻傳出女子墜樓意外。一名前百貨員工就透露，因高層篤信宗教，當時剛開幕時，每天晨會前都會播放「大明咒」，讓人不免聯想風水問題。

台中商辦大樓林鼎市政480今天上午驚傳一名女子從12樓高的頂樓墜樓，送醫不治，這也成為台中七期第二家百貨、建物墜樓意外，也讓商辦、商場高樓安管問題再次受到矚目。

一名前衣蝶百貨員工就透露，高層篤信密宗，百貨每天早上開晨會前都會播放流行版的大明咒「唵嘛呢叭咪吽」提醒開會，也有祈福意味。

回顧林鼎市政480落成以來命運多舛，先後有摩登女性百貨衣蝶百貨進駐，主打結合美食、百貨、醫美與精品飯店的「柏地廣場」營業，更有北部知名商場禮客Outlet插旗，無奈都因人潮、買氣不佳，黯然熄燈；直到去年底誠品480生活館試營運才徹底重生，無奈全館都尚未正式開幕，就又傳出女子墜樓死亡意外。