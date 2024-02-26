開過3家百貨都倒！空4年才招進誠品又傳墜樓　七期商辦命運多舛

▲位在台中七期的商辦大樓林鼎市政480，去年才喜迎誠品生活集團進駐，今年準備盛大開幕，卻傳出女子墜樓意外。（圖／資料照）

記者游瓊華／台中報導

位在台中市七期、尚未正式開幕營運的誠品480，其所在的商辦大樓林鼎市政480，今天上午驚傳一名女子從12樓高的頂樓墜樓，送醫不治，這也是近期台中七期第二家百貨、建物發生墜樓意外。其實林鼎市政480落成以來命運多舛，先後有摩登女性百貨衣蝶百貨進駐，主打結合美食、百貨、醫美與精品飯店的「柏地廣場」進場營業，更有北部知名商場禮客Outlet插旗，無奈都因人潮、買氣不佳，黯然熄燈；直到去年底誠品480生活館試營運才徹底重生，無奈全館都尚未正式開幕，就又傳出墜樓意外。

一名資深台中百貨業者透露，2003年衣蝶百貨在林鼎市政480大樓風光開幕，主打女性摩登百貨，且有帥哥迎賓、開門、提袋，細膩服務吸引眾多女性消費者前往，曾被稱為「台中人心中最好逛的百貨」，無奈被新光三越、大遠百等百貨天王、天后夾殺，且交通通行方式受限，生意叫好不叫座，衣蝶百貨不堪鉅額虧損，以及受母企業財務風暴波及走入歷史。

在大樓閒置5年多後，2012年原物業業者林鼎建設和紀氏源豐集團合作，斥資超過10億元改裝大樓，自推商場品牌「柏地廣場」，結合美食、百貨與精品飯店，但在人氣、買氣皆不旺情況下，依舊逃不過熄燈命運。之後即便北部知名Outlet禮客進駐，可惜市場定位不對，加上鄰近的七期貴婦們根本不進Outlet消費，導致商場經營不如預期，禮客撐了4年也宣布退場。

誠品生活在2022年取得林鼎市政480的使用權資產，總價值逾16億元，並在2023年年底宣布誠品480試營運，僅部分樓層對外開放，今年才準備要正式開幕，卻傳出此女子墜樓意外事故，讓人不禁感嘆該棟大樓命運之坎坷。



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