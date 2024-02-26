推雲西觀光廊帶發展　張麗善拜會四湖海岸植物園

▲農業部林業試驗所推動海岸防風林更新改善、推動採種育苗、植物基因庫建置、遷地保育等重要試驗研究基地。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林「四湖海岸植物園」設立於1993年，位居西部海岸線的地理中心，西臨台灣海峽，北臨虎尾溪出海口，面積約22公頃。雲林縣長張麗善今（26）日與副縣長謝淑亞率縣府交通工務局、農業處、城鄉發展處、文化觀光處、水利處及計畫處團隊同仁前往拜會，盼推動雲西觀光遊憩廊帶發展，提昇雲西觀光量能。

▲雲林縣長張麗善今率隊拜會農業部林業試驗所曾彥學所長，一行人現勘四湖海岸植物園基地現況。（圖／記者蔡佩旻攝）

位於四湖鄉濱海「四湖海岸植物園」因應全球暖化造成的氣候與海洋巨變，可能對台灣海岸、河口及濕地等自然環境產生的衝擊，是農業部林業試驗所推動海岸防風林更新改善、推動採種育苗、植物基因庫建置、遷地保育等重要試驗研究基地，具有學術研究、海岸生態解說教育、保安國土、資源保育與休閒遊憩等多功能園區。

張麗善表示，縣府團隊針對雲西國家風景區廊道規劃，透過「打造幸福61公路」，串聯從麥寮、台西、四湖至口湖臺灣海峽沿途景點。對於四湖地區觀光遊憩推展，如辦理雲林海洋音樂祭、三條崙海水浴場水環境改善、三條崙海洋教育中心籌設等工作。今率隊拜會農業部林業試驗所曾彥學所長，一行人現勘四湖海岸植物園基地現況，並就台17線延伸到海岸植物園道路拓寬交通路網打通、林厝苗圃納入海岸植物園規劃等議題進行交流。

由農業部林業試驗所長曾彥學導覽海岸森林，區內木麻黃、南洋杉、木槿等高抗鹽植物形成多元森林，更可見珍奇的海岸灌木林，漂流木圍築的排鹽水塘渠道、超療癒的木麻黃落葉步道，祕境之美令人讚嘆。縣長張麗善指出，實地走訪四湖海岸植物園秘境，沿途景緻美麗動人，對於四湖海岸植物園後續整建規劃、如何延伸至雲西海岸線等，縣府團隊會再與林試所通盤檢討。

張麗善強調，縣府將提供必要協助，搭配國家重大建設，團隊必當全力以赴。未來縣府亦秉持著結合在地文化發展觀光精神持續推動雲西文化觀光遊憩廊帶營造計畫，塑造獨一無二雲林限定的文化觀光特色，再創下一個雲林榮耀的時刻。

▲區內木麻黃、南洋杉、木槿等高抗鹽植物形成多元森林，更可見珍奇的海岸灌木林，漂流木圍築的排鹽水塘渠道、超療癒的木麻黃落葉步道，祕境之美令人讚嘆。（圖／記者蔡佩旻攝）