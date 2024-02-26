從高雄殺到華爾街！他公開「全壘打獲利法」：投資是最平等的事業

▲頂尖投資家王裕閔從競爭最激烈的華爾街發跡，到世界資產管理，近來出書公開自己的「大贏全壘打」投資八法。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育綾／綜合報導

高雄出生，經過兩次移民磨練，頂尖專業投資家王裕閔從競爭最激烈的華爾街發跡，到世界資產管理；每次的全球金融危機，都成為他事業上升的轉捩點。近來出書《世界愈亂，你愈賺》，公開自己整理的「大贏全壘打」投資法，無論是專業投資者、高淨值人士、上班族、小資族，都能從中獲益。

王裕閔經過兩次移民的磨練，從台灣到阿根廷，再從阿根廷到美國，克服困難躋身入麻省理工學院（MIT）；畢業後卻未選擇科技業，反而一頭栽進華爾街，每天在交易廳的資產價格叢林裡廝殺。縱橫交錯於賣方（投行證券業）與買方（資產管理行業），發展橫跨全球東西南北，為工作與人生創造各種財富。

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他曾於美聯銀行、宏利資產管理、日興資產管理等公司，擔任亞洲投行總經理、投資長、副總裁，並於方舟投資、融通基金擔任董事。所領導的部門，每年帶給美聯銀行上億美元的利潤。不但在亞洲金融危機黑暗期創業，研發出全新的資產證券化技術，讓全球商業房地產有新的融資方式，為華爾街龐大債市注入活力。

而金融海嘯來襲之前，轉入亞洲資產管理行業，曾發售台灣第一檔亞債、人民幣債券基金。正當日本福島核能危機引發新一輪經濟蕭條，毅然加入日本金融業，以國際經驗再造一家日本傳統資產管理公司，並發掘科技投資業的明日之星──方舟投資。

▲投資家王裕閔新書《世界愈亂，你愈賺：在變局中成為大贏家的投資八法》，由商周出版。（圖／商周出版）

如今他在新書中公開分享一套「大贏全壘打」投資法，從通才的實用觀點出發，不局限任何理論派別；用講故事的方式，敘述市場實例，並以簡單清楚的文字，領略好懂好用的投資心法。幫助讀者能突破盲點，洞燭機先，掌握最佳時機。

他強調，「投資，是最平等，也最有意義的事業。」其中的「投資八法」以人生故事為背景，提煉出實用方法──破案投資法、大局投資法、經濟體投資法、異端投資法、事業體投資法、防守投資法、反脆弱投資法、自我投資法，並揭露市場常見的誤導。

這些案例涵蓋各種資產類別、市場情況、投資風格，從股票、房地產，到礦產原物料；甚至從企業決策、創業，到人生抉擇。無論是專業投資者、高淨值人士、上班族、小資族，都能從中獲益。