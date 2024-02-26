外國人反映用不了「支付」　遭陸網友罵翻：來了就適應我們！

▲支付寶、微信支付。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸媒體一篇《老外在中國有錢難花？這是個大問題》的報導近日在微博上受到大量討論，報導中提及了大陸支付系統對外國人消費上造成的障礙。不過，許多大陸網友卻對該篇報導相當不滿，認為外國人本就該入境隨俗，「他們來了不來適應我們，我們難道要去適應他們？」

《老外在中國有錢難花》刊登在最新一期的《中國新聞周刊》上，報導提到，有外國人疫情期間長期在國外，名下支付寶、微信支付綁定的銀行帳戶遭到凍結，想刷POS機很多地方也不接受，「如果持續下去的話，很多境外人士回來或者旅遊都會很不方便。」

上海市政協委員、香港大中華會執行主席江山也注意到這個問題，在政協會議上提出了《建議進一步採取有效措施推動境外人士境內支付便利化》的提案。

江山認為，包括歐美發達國家在內的很多國家和地區仍將刷卡和現金作為主要支付形式，使用移動支付的人不多，不同的支付習慣造成了境外人士入境的支付難題，並引發了一系列衍生的「數字障礙」與「數字鴻溝」。

報導中提到，對於在中國生活了半年以上，已經辦理好手機號碼、銀行卡的外國人來說，使用軟體進行移動支付比較方便，但如果只是來旅遊不到一個月，在沒有電話號碼、銀行卡的情況下，申請移動支付就可能遭遇困難。

國外相當普及的信用卡，在中國則是只有特定地方才能夠使用，報導中指出，成本太高是刷卡率不高的主要原因之一，外卡POS機結算成本高，在入境旅客數量不高的情況下使用頻率低，商戶積極性和主動性不高，特別是中小商戶基本不會考慮部署。

就連最傳統的現金也常遇到麻煩，一名外國留學生說，剛到北京時，由於不會使用打車軟件，也沒有移動支付手段，付了現金後司機無法找零，「平常使用現金的時候，90％的商家的回答是『我們沒有零錢』。」

這篇報導在微博上受到熱烈討論，但大部分網友都不太認同，甚至有不少人留言開罵，「他們來了不來適應我們，我們難道要去適應他們？哪個國家是這樣的？」「關我們屁事！我們出國照樣需要費勁準備現金和帶芯片的信用卡，亂七八糟的硬幣分不清，還TM要給小費，給少了還不高興！讓他們向先進看齊還不好？！需要你成天在這裡叫囂？！」

還有人說，「外卡手續費高是外國銀行外國結算機構的鍋，你去和Visa Mastercard喊，關中國什麼事？ 偉大哈耶克又不存在了？」「讓他們自己想轍去，中國人去國外的那些困難，誰替我們解決了？我們能克服，他們就能克服。」「什麼破新聞啊，中國又不是不收現金，只不過沒有刷碼方便。」

雖然網友們罵聲不小，但大陸官方的態度其實相當正面，並正在著手改善了，大陸國務院總理李強2月23日主持召開國務院常務會議，審議通過《關於進一步優化支付服務提升支付便利性的意見》，強調要聚焦老年人、外籍來華人員等群體支付不便問題，加強協同配合，加大必要的資源投入，多措並舉打通服務堵點，推動移動支付、銀行卡、現金等多種支付方式並行發展、相互補充。

▼微博網友留言開罵。（圖／翻攝微博）

