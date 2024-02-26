快訊／19歲空軍航技學生陳屍商旅　相驗結果出爐

▲19歲空軍航空技術學院學生陳屍商旅，檢方今進行相驗工作，家屬神情哀傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者賴文萱、陳宏瑞、吳世龍／高雄報導

高雄一名19歲空軍航空技術學院學生昨（25）日收假未歸，校方打電話到他投宿的一家商旅，才被飯店房務人員發現已倒臥在地，明顯死亡，現場也有煙味，警方初步排除外力介入。檢方今（26）日上午相驗查明死因，據了解，航技生的死因是一氧化碳中毒，家屬沒有特別表示意見，悲傷的離開殯儀館。

▲19歲空軍航空技術學院學生陳屍商旅，檢方今進行相驗工作，家屬神情哀傷。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，25日晚間飯店房務人員在房門外聞到煙味，但敲門又沒有人理，開門後發現這名空軍航空技術學院學生倒臥在房間內。警消人員獲報到場發現男子已經明顯死亡，初步排除外力介入。

檢方今日上午進行相驗，學生的爸爸、媽媽及阿嬤等家屬收到噩耗後，連夜南下，在校方人員陪同下到場了解死因，神情悲慟不發一語。

據了解，學生的死因為一氧化碳中毒，家屬對於死因沒有表示特別的意見，檢察官在相驗後也將遺體發還給家屬辦理後事。

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