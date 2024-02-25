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快訊／19歲空軍官校生陳屍高雄某商旅！飄出煙味　房務員開門嚇到

▲▼高雄市警察局三民一分局。（圖／記者吳世龍攝）

▲高雄市警察局三民一分局轄區內一間商旅傳出命案。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖、吳世龍／高雄報導

高雄市三民區一家商旅傳出一名男子陳屍，25日晚間房務人員聞到煙味，但是敲門又沒有人理，所以打開門後發現男倒臥在房間內，通報警消人員到場這才發現已經明顯死亡，初步了解死者是一名19歲空軍官校大一生，前一天才辦理入住，警方到場之後初步排除外力介入，詳細死因還要再釐清。

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