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大陸 大陸焦點 特派現場

富二代接班7年慘虧136億元　美邦公主辭去董座「老爸準備回歸！」

▲▼美邦服飾胡佳佳辭去董事長職務。（圖／翻攝家族企業雜誌）

▲胡佳佳辭去董事長職務。（圖／翻攝家族企業雜誌）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸「美邦服飾」的富二代接班人胡佳佳近日辭去了董座的職務，據陸媒統計，胡佳佳接任董座的7年多來，美邦服飾總共虧損了超過32億元人民幣（約136億元新台幣）。

美邦服飾5日晚間公告，公司董事長胡佳佳因個人原因提交辭職，其職務包括董事長、董事、提名委員會委員、薪酬與考核委員會委員及戰略委員會主任委員。辭去上述職務後，胡佳佳將繼續擔任公司總裁。

胡佳佳2016年底從父親周成建的手中接下美邦服飾的董事長及總裁職務，但她上任的隔年，公司就由盈轉虧。從2017年的財報中可以看見，美邦服飾虧損了3.05億元，年減942.95%，情況非常慘重。

▼「美特斯邦威」門市。（圖／CFP）

▲▼美邦服飾,美特斯邦威,創辦人周成建。（圖／CFP）

根據大陸媒體統計，胡佳佳在任的7年1個月，美邦服飾總共虧損了超過32億元人民幣（約136億元新台幣）。

值得注意的是，美邦的另則公告顯示，美邦服飾第六屆董事會第八次會議上，審議通過提名公司創始人周成建為公司第六屆董事會非獨立董事候選人。

知情人士透露，此次人事換防，主要是將權力收回創辦人周成建的手中，由周成建重新擔任美邦服飾的掌舵人。

公開資料顯示，胡佳佳生於1986年，2010年畢業於阿斯頓大學行銷專業，2011年取得倫敦馬蘭戈尼學院時尚行銷碩士學位。接任董座之前，胡佳佳在美邦服飾先後任職於總裁辦公室、「美特斯邦威」鞋類開發營運部、品牌行銷部、策略發展部。

美邦服飾曾是大陸的龍頭成衣業者，旗下「美特斯邦威」的門市總是設在大城市內最佳的位置，有著「步行街之王」的外號，邀請過周杰倫、張韶涵等知名藝人擔任品牌代言人，更是A股的休息服飾第一股，2013年最巔峰的時期共有5000多家門市。

不過，近10年來美邦服飾的業績嚴重衰退，不只收掉了大量門市，從2015年至今，幾乎每一年都虧損，只有2016年及2018年有所盈利，公司還得透過資產變現及股權變現等方式緩解負債壓力，甚至出現了賣房儲備現金流的情況。

▼美邦服飾創辦人周成建，與曾是代言人的周杰倫、張韶涵。（圖／CFP）

▲▼美邦服飾,美特斯邦威,創辦人周成建。（圖／CFP）

▲▼美邦服飾,美特斯邦威,創辦人周成建。（圖／CFP）

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