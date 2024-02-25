　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

▲▼ 日本政府決議2022年開始排放福島核廢水入海。圖為福島第一核電廠所存放的已處理核廢水。（圖／路透）

▲東電至今3次排放核處理水，總量約2.34萬噸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京電力公司（簡稱東電）2023年8月24日啟動福島第一核電廠核處理水排海，截至本月24日已滿半年，如今正在籌備第4輪排海作業，預定本月就會進行。

綜合共同社、NHK報導，東電至今已完成3次排放作業，釋出約2.34萬噸的核處理水，並未出現明顯問題，核電廠周邊海水檢測到的含氚濃度目前最大值為每公升22貝克，低於東電自訂標準700貝克。

依照計畫，2023年度（2024年3月底前）要排4次，約3.12萬噸，2024年度總計有7次排放，總量約5.46萬噸。東電正在為第4輪排海作業做準備；依據先前消息，第4輪核處理水排放程序將耗時約17天，排放量約7800噸，估在3月中旬結束。

去年8月24日，東電不顧漁民反對啟動核處理水排海作業，中國政府強烈反對全面暫停日本水產品進口，儘管日本政府表示會透過磋商對話尋求解決方法，但至今未見具體進展。

除此之外，東電處理汙染水的過程也接連出狀況。2月7日，福島第一核電廠發生含放射性物質水外洩事件，依據東電15日發布的調查報告，事故發生原因是作業人員忘記關閉手動閘門。

ET快訊
獨／漆彈打爆女友「奶」！3瘀青為證索賠　醫給答案：卡車輾不破
快訊／低溫範圍擴大！　最冷時間點曝
胡瓜乾弟現身　駕5000多萬名車超震撼
終結88年不勝！　日本男籃擊敗中國
台灣人在日本被撞死！　日網千則留言罵：老人繳回駕照
開館50年！　國父紀念館明起休館2年
快訊／傅崐萁主持閉門會議　國民黨願禮讓民眾黨「一席召委」
快訊／陸海警：組織艦艇編隊　在金門附近海域執法巡查

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

日79歲翁「誤踩油門」撞死台人　日網千則留言罵：老人繳回駕照

SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克　開通美軍使用權限

美國上空又現不明氣球「戰機緊急升空攔截」　真相曝光

日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

快訊／日本東大寺外「汽車暴衝」　62歲台灣男子遭撞身亡

寵粉賣色無極限！女偶像「跨坐男粉大腿」激晃　捧臉親玩火車便當

她慘遭「山道猴子」打趴滾地！狂拍車窗求救　驚險畫面曝光

日美奪島軍演登場　意圖強化合作牽制中國

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

8台裝置同時播《甄嬛傳》　超立體環繞「皇上駕崩」

服刑父赴院探遭撞2女兒　聽爸喊名！妹心律起反應

3姊弟車禍「10歲姊今天生日」　昏迷指數剩3...醫護不捨集氣

典典寶寶KTV初體驗「伴奏.伴舞」都OK　劉子銓看七朵花MV笑趙小僑：膚色很健康

妹子討厭別人叫她洪婕菡　要求4聲變2聲：我說的算！

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

日79歲翁「誤踩油門」撞死台人　日網千則留言罵：老人繳回駕照

SpaceX將停止台灣使用星盾！美眾議院致函馬斯克　開通美軍使用權限

美國上空又現不明氣球「戰機緊急升空攔截」　真相曝光

日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

快訊／日本東大寺外「汽車暴衝」　62歲台灣男子遭撞身亡

寵粉賣色無極限！女偶像「跨坐男粉大腿」激晃　捧臉親玩火車便當

她慘遭「山道猴子」打趴滾地！狂拍車窗求救　驚險畫面曝光

日美奪島軍演登場　意圖強化合作牽制中國

妻子「婚前偷吃」26男！他怒喊也要跟26女上床　一票人卻不挺

女外送員遭撞死今相驗　肇事賓士男現身殯儀館...檢令5萬交保

邱宇辰拳擊戲連拍12小時　全身肌肉炸裂網驚：看不出身材這麼好！

總結交流戰「投手很重要」　樂天教頭點出鈴木駿輔問題

黃子韜開告CEO經紀人！　「嚴重失職損害利益」2員工遭立案調查

快訊／低溫範圍擴大！「明晨最冷」8縣市防10度以下氣溫

賓利男逼車狂捅BMW駕駛　倒地持續狂毆「遭陸全網通緝」

「浮現祭」80組藝人演出　2天上萬人嗨爆清水小鎮

她約會「順手偷走」男方手機！打開一看　驚揭女屍虐殺案

藍委投票願禮讓白一席召委　媒體人批：還沒有成績就想著敗家

樂天教頭願意給機會　林耀煌正面：一定會有失敗

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

國際熱門新聞

最夯企業家都來自台灣！華爾街為他們瘋狂

東大寺外汽車暴衝　62歲台男遭撞身亡

女玩卡丁車「長髮纏車輪」扯下頭皮喪命

又有台男在柬埔寨被抓　警查獲16kg毒品

金正恩確實有兒子！知情人士曝「神隱秘辛」

21歲正妹遭棄屍山谷　最後身影曝

她玩卡丁車　「長髮捲入輪」頭皮掀起慘死

台積電熊本廠「24小時施工」不夜城！　3件事贏過美國廠

即／日男持刀闖超商砍3店員　1人不治

人妻賣淫「讓老公抽成」爽賺

寵粉賣色！女偶像「跨坐男粉大腿」火車便當

年薪達474萬元卻淪「下層中產階級」

台人在日本被撞死　日網罵：老人繳回駕照

H級無罩網美台上熱舞！　她媽媽幫忙拍的

更多熱門

相關新聞

東大寺外汽車暴衝　62歲台男遭撞身亡

東大寺外汽車暴衝　62歲台男遭撞身亡

日本奈良市東大寺南大門附近25日上午發生汽車撞人事故，79歲駕駛誤踩油門撞傷兩人，其中一名62歲傷者宣告不治。依據日媒朝日新聞掌握到的資訊，62歲男子來自台灣。

寵粉賣色！女偶像「跨坐男粉大腿」火車便當

寵粉賣色！女偶像「跨坐男粉大腿」火車便當

日美奪島軍演　強化合作牽制中國

日美奪島軍演　強化合作牽制中國

烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」　24平民慘死

烏克蘭痛批俄「使用北韓飛彈」　24平民慘死

奈良東大寺汽車暴衝　駕駛誤踩油門撞死人

奈良東大寺汽車暴衝　駕駛誤踩油門撞死人

關鍵字：

核處理水東電東京電力公司福島第一核電廠日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

徐佳馨／地主「獅子大開口」已不成威脅　全台拆除潮來了

PEETA葛格突酸前妻：好想拆穿你！　離婚18天爆隱情

作家H質疑陳珮甄「持續聯絡人夫」！

賓士車暴衝！新莊女外送員頭破慘死

Makiyo去賭場輸光3000萬！

缺採購助理　電子公司「狂收大神履歷」傻了

已不缺蛋加蛋還要15元！早餐店老闆娘曝原因

張學友上海演唱會「假唱」抓包了！沒開口歌聲響遍全場

「陰莖魚」大量出沒！數百人趕海傳出溺水

彰化小姊妹被遭命危　最新病況曝

塞車無聊檢舉50輛車！她爽領6千獎金

柯震東「左手無名指亮戒」：我已婚了

認養會只剩自己沒有家　狗狗泛淚

竊賊猝逝　被警包圍無抵抗不斷求饒

好多人生病　醫：這波感冒很嚴重！特別是咳嗽

更多

最夯影音

更多
台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起

台積電來了！熊本出現「小台灣」　日媒：日本復活的號角響起
學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

學生打群架老師上前勸阻　下秒拿花送生日大驚喜！

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

前NCT成員Lucas劈腿退團「曾想不開」　認當時很不正常：太孤單了

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

肇事伯不識字才沒考駕照！　撞3姊弟自責...到處求神祈禱

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

名車突衝路邊整排機車　外送員卡車底宣告不治

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

開搶！台北婦幼展門票

開搶！台北婦幼展門票

千大品牌匯聚，輕鬆消費不踩雷！雙人VIP入場券，立即索取

奴才們快來索取VIP入場券

奴才們快來索取VIP入場券

年度寵物盛會！限時四天，快來索票，帶著你的毛孩做夥玩！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面