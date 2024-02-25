日本核處理水排放已滿半年　東電擬2月啟動第四輪排海

▲東電至今3次排放核處理水，總量約2.34萬噸。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

日本東京電力公司（簡稱東電）2023年8月24日啟動福島第一核電廠核處理水排海，截至本月24日已滿半年，如今正在籌備第4輪排海作業，預定本月就會進行。

綜合共同社、NHK報導，東電至今已完成3次排放作業，釋出約2.34萬噸的核處理水，並未出現明顯問題，核電廠周邊海水檢測到的含氚濃度目前最大值為每公升22貝克，低於東電自訂標準700貝克。

依照計畫，2023年度（2024年3月底前）要排4次，約3.12萬噸，2024年度總計有7次排放，總量約5.46萬噸。東電正在為第4輪排海作業做準備；依據先前消息，第4輪核處理水排放程序將耗時約17天，排放量約7800噸，估在3月中旬結束。

去年8月24日，東電不顧漁民反對啟動核處理水排海作業，中國政府強烈反對全面暫停日本水產品進口，儘管日本政府表示會透過磋商對話尋求解決方法，但至今未見具體進展。

除此之外，東電處理汙染水的過程也接連出狀況。2月7日，福島第一核電廠發生含放射性物質水外洩事件，依據東電15日發布的調查報告，事故發生原因是作業人員忘記關閉手動閘門。