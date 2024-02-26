爆乳網美凱蒂脫了！自介「台灣最愛的大奶妹」　還找男粉上摩鐵

▲凱蒂和「乾妹妹」在社群平台上邀請約會。（圖／翻攝自kiaraakitty）

記者邱晟軒／綜合報導

新加坡的直播主「Kiara kitty」來台挑戰徒步環島，直播過程中在街頭遇到怪客朝她丟雞蛋，沒想到高雄警方調查後發現，整起事件全是凱蒂自導自演，將依法移送偵辦。豈料，爭議還未落幕，凱蒂不僅更改Instagram嗨喊自己是「台灣最愛的大奶妹」，更向粉絲發出「超速約會」邀請，話題十足。

新加坡女直播主凱蒂「Kiara Kitty」日前來台挑戰徒步環島，卻在9日行經高雄前鎮區時，上演「自導自演遭砸蛋」過程，畫面經過國外媒體報導，一度引發社會議論，質疑高雄治安亮紅燈。不過，事後被高雄警方抓包竟是和助理串通自導自演，將依社會秩序維護法函送法辦，可處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。

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▲凱蒂和「乾妹妹」在社群平台上邀請約會。（圖／翻攝自kiaraakitty）

凱蒂25日在 Instagram 發布限時動態，並附上自己和「乾妹妹」上空裸照，邀請粉絲在台中約見面，「我和我的乾妹會在台中肯德基超速約會，下來和我們約會吧！每個男生會有5分鐘，我們會在哪（那）從七點到十點。」

除此之外，還有眼尖網友發現，凱蒂在Instagram上面的簡介更改成「台灣最愛的大奶妹」，作風相當大膽。

▲凱蒂將IG自介改為：台灣最愛的大奶妹。（圖／翻攝自kiaraakitty）

值得一提的是，根據《三立新聞網》報導指出，凱蒂和「乾妹妹」昨晚確實和粉絲在台中見面。引述前來約會的男子說法，他替凱蒂緩頰「砸蛋事件」，認為初衷是需要畫面跟曝光率，「剛剛（凱蒂）就有邀要不要去汽車旅館，要拍一些畫面。」不過。最後以隔天還有工作為由拒絕了邀請。