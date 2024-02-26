警笛一響「炸街猴」全竄逃！台中21汽機車吵翻了　最高吞9萬紅單

「理科太太」陳映彤2021年和台裔美籍吳姓前夫John結束5年婚姻，雙方仍因夫妻剩餘財產分配等問題在打官司，吳男另指控陳女取得他病史隱私，竟用於訴訟主張對他不利事項，陳女被起訴涉犯《個人資料保護法》違法利用他人特種個人資料罪嫌，台北地院今（26日）首度開庭，陳女現身表示，「我沒有要認罪」，她強調她是在律師協助下公開前夫的病情，「我相信律師不會讓我做違法的事情」。