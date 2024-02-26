警笛一響「炸街猴」全竄逃！台中21汽機車吵翻了　最高吞9萬紅單

記者許權毅／台中報導
台中市南屯區筏子東一街25日凌晨2時許，傳出有大量車輛聚集，巨大「炸街」聲響吵得民眾報警。警方到場後，現場大量車主立刻猛催油門逃竄。警方指出，已經鎖定現場總計21部汽機車，已通知陳姓駕駛等數人到案說明，可依道交條例第43條，最高處9萬罰鍰。
▲台中市南屯區25日有大量車輛聚集，發出巨大「炸街」聲響，警方到場後大量車主竄逃。（圖／翻攝記者爆料網）
網路流傳影片，25日凌晨2時許，大量民眾聚集南屯區筏子溪邊、筏子東一街。影片中，遠方一輛警車鳴笛趕抵，大量騎士、駕駛立刻發動引擎，排氣管發出「炸街」巨響，多位駕駛驚逃。
▲▼警方拿出監視器，清查現場總計有5汽車、16機車，將通知現場車主到案說明。（圖／記者許權毅翻攝）
轄區第四警分局說明，當日2時28分，民眾報案該址有人車聚集妨礙安寧，值班警方於線上監看即時影像，立即調度巡邏警網前往現場，現場民眾見警力後離開。經擴大調閱周邊監視器，逐一清查現場總計有5部汽車、16部機車，已通知陳姓駕駛等涉案車輛車主陸續報案說明。
針對涉及改裝及噪音車部分，除約制告誡外，並分別函請監理機關查驗並上傳環保局噪音通報網。另依道交條例43條3項舉發，最高可處9萬元罰鍰。若涉及道路競速不法部分，依公共危險罪嫌移送法辦。
第四分局指出，已針對該區域持續規劃專案勤務，編排每日22-06時巡邏網至該處執行交通稽查守望，並設置巡邏箱納入巡邏線加強巡守勤務作為，以優勢警力強力執法，遏止競駛妨害安寧歪風。
讀者迴響