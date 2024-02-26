小心預售屋契約陷阱！消保處抽查50案有13案違規　提供購屋3技巧

▲消保處公布預售屋定型化契約查核結果。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

行政院消費者保護處抽查全國50個建案預售屋定型化契約漏洞，今（26日）公布查核結果，有13個建案在「停車位規格」、「契約總價」、「審閱期間」、「驗收」等項目記載不符規定，像是停車位未記載平面或機械式與高度、油漆工程驗收必須距離1公尺等有利建商的驗收標準等，總計開罰120萬元，並提醒消費者購屋時應做好3步驟以確保權益。

消保處今舉行「預售屋契約查核，消費者購屋安心」記者會，公布從去年9月至12月抽查全國50個建案「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」內容，每個建案均查核「房地標示及停車位規格」、「契約總價」及「驗收」等15項目，共查核750項次，計有22項次不符合規定，整體不合格率為2.9%，不合格內容則散見於13個建案中，依法共裁處120萬元。

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消保處諮議陳世元指出，本次查核建案中，有4建案違反「房地標示及停車位規格」規定，未記載停車位「性質」、「位置」、「型式」、「高度」等基本資訊，如停車場位置是地上層、地面層或地下層，是平面或機械式等，甚至有建商指標是停車場入口處高度，並未標示停車格的高度，「只保證車子進得了停車場，不保證一定停得進去。」

陳世元還說，一般「契約總價」應是「土地價款」、「房屋價款」（須分別填列專有與共有部分價款）、「停車位價款」的總和，但經查核有4個建案不但沒有分別填寫，甚至價款填列「內容」錯誤，各項價款加總，與契約總價不一致，也產生後續交屋保留款的爭議。此外，契約審閱期間有3建案不足5天的規定。

消保處副處長陳星宏進一步指出，在驗收查核項目部分，發現有建商將相關風險移轉消費者承擔，訂定有利於建商的驗收標準，像是油漆工程驗收，要站在1公尺的距離檢查、地磚工程輕敲5點超過3點空心才修復等，提醒消費者要小心。

消保處提醒消費者，簽約前可先做到下列3步驟，以保障自身權益，首先，至實價登錄網站確認建案契約備查狀況；其次，逐點核對契約內容是否與「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」規定相符；若契約內容不合規定的建案，應拒絕簽約，並可向主管機關檢舉。