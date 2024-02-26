「愛慘AV女優」狂砸幾10萬　她見原味內褲崩潰！男友怒：不尊重人

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者黃克翔攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友無奈表示，男友超迷AV女優，除了會買一堆周邊商品，還會收藏實體DVD，有一回更騙她和朋友到日本旅遊，結果是參加成人展，甚至還買下原味內褲，讓她無法理解，也為此多次吵架，「他說不會為了我改變興趣，還說我很不尊重人，真的是我的問題嗎？」

「大家可以接受男友花錢在女優身上嗎？」女網友在論壇zuvio提到，男友至今已花費幾10萬元，除了買AV女優的實體DVD，還會買喜歡的女優周邊，例如寫真、簽名拍立得等，「一個好幾百好幾千，看知名度。」

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讓原PO更氣的是，男友不僅參加台灣的成人展，之前還曾騙說跟朋友去日本旅行，但她看了朋友的限時動態才知，他們此行是為了成人展，「然後在成人展上，竟買女優穿過的物品，天啊！這個我真的覺得有點噁，而且超級貴，難以理解男友為什麼要把錢花在這種地方。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

她坦言，「我想要在25歲結婚並且買房，也跟男友說好以結婚為前提交往，但現在真的沒看到他的誠意，而且還為了這件事跟他吵架，他說不會為了我改變興趣，還說我批評他的興趣很不尊重人！」

對此，網友們紛紛回應，「用騙的就是妳男朋友的問題，談不攏就分吧」、「是妳的問題啊...興趣是很重要的事」、「妳接受不了就分手啊？不用問別人的意思！同樣的男友也不一定接受妳這個不行那個不行」。