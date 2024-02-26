昔「機槍掃射」鎮壓228　行政院不義遺址標示今揭碑

▲行政院正副院長陳建仁、鄭文燦出席不義遺址標示揭牌典禮。（圖／記者周宸亘攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

行政院建物前身是台灣省行政長官公署，228事件發生時，抗議民眾遊行至該處，遭到警衛用機槍對外掃射。行政院長陳建仁今（26）上午出席行政院不義遺址標示揭牌典禮，他表示，盼藉此彰顯政府永不再犯的決心，並為昔日在這個廣場受到傷亡的前輩致上慰問及敬意，未來除了針對全台42處不義遺址進行標示，也將推動「不義遺址保存條例」立法，直視歷史錯誤，打造更和平、公義的樂土。

根據《促進轉型正義條例》規範，威權統治時期，統治者大規模侵害人權事件的發生地，應予保存或重建，並規劃為歷史遺址。行政院建築已被公告為不義遺址，行政院決定率先設立標示說明，並於今天上午舉行行政院不義遺址標示揭牌典禮。

陳建仁致詞時表示，台灣從威權統治走到民主憲政只有30多年，一路篳路藍縷、十分艱辛，這都是台灣人民一代接一代，經歷浴血磨難，甚至失去了寶貴的生命，才能換來的民主和平，今年一月台灣也順利完成第16任總統大選，顯示台灣人民對於民主的信任和選擇。

陳建仁細數蔡政府任內推動促進轉型正義工程業務，他表示，後天就是228紀念日，現在的行政院現址是台灣省行政長官公署，也是228事件的重要歷史現場之一，今天行政院率先設置標示，所蘊含的意義可以比擬南非為了推動轉型正義，決定把憲法法院蓋在約翰尼斯堡監獄，該址曾經關押過南非前總統曼德拉以及諸多民主鬥士，藉此彰顯政府永不再犯的決心。

「在此，我謹對於過往在這個廣場上受到傷亡的前輩，以及所有228事件的受難前輩及家屬，致上最誠摯的慰問和敬意」，陳建仁說，沒有他們的努力，沒有台灣今天的自由、民主、法治和人權的保障，目前已經經過促轉會審定的不義遺址一共有42處，另外還有經由指認的64處潛在不義遺址，將其保留下來，就是為了讓往後國人走進歷史現場的時候，記得這個共同的記憶，提醒大家民主自由得來不易，要共同保護。

陳建仁表示，不義遺址標示只是第一步，接下來，政府會協助中央地方各機關來活化各地的不義遺址，真正發揮教育推廣的功能。他說，今天下午白色恐怖景美紀念園區、新店安康接待室不義遺址標示將揭牌，後續還有台南湯德章紀念公園、高雄歷史博物館、白色恐怖綠島紀念園區（新生訓導處與綠島感訓監獄）等，都會在近期完成不義遺址標示。

陳建仁說明，行政院正在研擬制定「不義遺址保存條例」專法，同時感謝監察院對立法提供許多寶貴意見，使該草案能更加周延，亦盼未來草案在立法院審議時，朝野立委能夠秉持人權價值，攜手制定專法，彰顯國家對不義遺址保存的重視。

最後，陳建仁引述《聖經》以賽亞書說，「公義的果效必是平安，公義的效驗必是平穩，直到永遠」，感謝所有受難前輩和家屬，給予執政黨機會，可以共同攜手實踐轉型正義工程，「我們只走了一小步，還有更遙遠的路，我們要一起來讓轉型正義做得更落實」，永遠直視歷史的錯誤，並戮力為台灣民主，打造更和平、公義的樂土。