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下波全台有雨！強烈冷氣團接力　最低溫時間曝

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司天氣分析師歐宗學表示，周四晚到周五由北而南，陸續都有短暫陣雨機會，鋒面過後又會有新一波冷氣團，可能再度達到強烈冷氣團，周五晚到周六清晨是氣溫最低點。

▼本周有2波強冷空氣。圖為各模式最新模擬台北氣象站近期氣溫趨勢。（點圖可放大／翻攝彭啟明臉書）

（圖／翻攝彭啟明臉書）

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歐宗學指出，今天清晨中北部郊區低溫普遍9-11度，南部、花東12-14度，只有屏東仍然稍微溫暖一點，還有16度；預估白天各地會回溫，但有明顯的南北差異，北部受限於冷空氣及偏多的雲量及降雨影響，白天高溫只有13-14度，全天感受都是偏冷的。

歐宗學說，今日中南部天氣仍相對穩定多雲到晴，只有山區有短暫雨機會，高溫大多還是可以來到22-24度；花東也有偏多的雲量及短暫雨機會，高溫相對稍低一些，但仍有18-21度。

▼周四晚起全台有雨。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼行人,路人,低溫,口罩,寒流,冬天,下雨,雨天,濕冷,保暖,禦寒,冬衣,冬季,東北季風,大陸冷氣團,降雨,撐傘,雨傘,氣象,降溫,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

歐宗學分析，周二各地還是相似的天氣型態，氣溫會比今天回升1-3度，但早晚依然相當寒冷，尤其北部氣溫還是全天偏低；周三強烈冷氣團就會減弱，西半部天氣多雲到晴，東半部仍有局部稍多雲量及零星雨的機會，各地早晚低溫仍在14-16度，白天高溫會明顯回升，北東部22-24度，中南部24-26度，類似穩定天氣可持續到周四白天。

歐宗學提醒，周四晚起到周五將有鋒面逐漸通過台灣，由北而南陸續都有短暫陣雨機會，預估中北部降雨會比較明顯一些；鋒面過後又會有新一波冷氣團南下，目前看強度與正在影響這波相當，也就是可能再度達到強烈冷氣團。

歐宗學表示，周五氣溫會越晚越冷，晚間到周六清晨是氣溫最低點，北部市區低溫11-12度，郊區9-10度，中南部也可能降至12-14度，花東14-16度，周六全天氣溫與周五相似，周日清晨起隨著冷氣團減弱而逐漸回溫。

歐宗學指出，目前看周日到下周一又會是明顯回暖的穩定天氣，有機會延續到下周二白天；下周二晚起到下周三，可能又有鋒面通過及冷空氣南下影響，提醒大家近期天氣、氣溫會有頻繁大幅度變化，別忘了持續留意最新天氣預報。

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