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今晨9.2℃回冬！　下波強冷空氣「全台有雨」更凍感

（圖／氣象署）

▲今晨6時溫度分布圖。（圖／氣象署）

記者陳俊宏／台北報導

強烈大陸冷氣團發威，冷回冬天，12縣市低溫特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在苗栗縣三灣的9.2度。氣象署表示，這波強烈冷氣團影響到周二；周五鋒面通過及另波冷空氣南下，此波冷空氣接近強烈冷氣團等級，各地有短暫雨，全台濕冷有感。

▼今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）

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（圖／氣象署）

►12縣市低溫特報：

【橙色燈號（非常寒冷）】

新北市、基隆市、桃園市、新竹縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。

【黃色燈號（寒冷）】

台北市、新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、宜蘭縣、金門縣有10度以下氣溫發生的機率，連江縣有6度以下氣溫發生的機率。

氣象署指出，今天持續受強烈冷氣團影響，北部、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷，清晨北台灣低溫9至12度，中部及花蓮約13至15度，南部及台東16至18度，白天北部高溫僅14至16度，花蓮18度，中部及台東20至24度，南部23至26度；天氣方面，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星降雨，其他地區為多雲到晴。

（圖／氣象署）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）

（圖／氣象署）

氣象署說，周二強烈冷氣團影響，北部、東半部及恆春半島有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；周三、周四冷氣團減弱，白天氣溫回升，尤其北台灣高溫來到23度左右，但清晨各地仍偏冷，降雨範圍減少，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部、恆春半島及北部山區有零星短暫雨。

氣象署預報，周四晚起鋒面接近，北部、東半部及恆春半島降雨機率增加，有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

氣象署提醒，周五鋒面通過及冷空氣南下，此波冷空氣接近強烈冷團等級，北部及東北部天氣再轉冷，周六冷氣團或強烈冷氣團影響，各地天氣偏冷；水氣增多，各地皆轉為有短暫雨的天氣型態，其中在北部及東北部降雨範圍較大，冷空氣強度及水氣不確定性較大，氣象署持續觀察中。

氣象署表示，若溫度與水氣條件配合，周二前中部以北3500公尺以上高山，不排除有零星降雪或結冰的現象；周五、周六中部以北3000至3500公尺以上高山亦有降雪機率，前往山區請注意路面積冰。

▼本周天氣圖。（圖／氣象署）

▲▼連2波冷氣團「低溫恐探9度」！228回暖後再暴跌10度 一路冷到3月。（圖／中央氣象署）

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